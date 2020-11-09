"الصحة": الإعلان عن التحديث الرابع لبروتوكول كورونا خلال ساعات قليلة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إنه بالتزام المصريين ووعيهم والإجراءات الاحترازية التي سيتبعونها والقرارات التي اتخذتها الدولة، فإن مصر لن تصل إلى أعداد إصابات كورونا التي وصلت إليها أوروبا وأمريكا، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة القادمة ستشهد نزول التحديث الرابع للبروتوكول المصري، والذي سيشهد الكثير من العوامل المتغيرة من أدوية وطرق علاجية وأنواع أخرى من أجهزة إعطاء الأكسجين للجسم.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "دي إم سي": "كنا نتوقع بعض الزيادة في الأرقام، لكنها هذه الزيادة لن ترهق المؤسسة الطبية في مصر".

وتابع، أن الأمل في القضاء على فيروس كورونا في أمرين، أولهما هو إيجاد لقاح واقٍ، وثانيهما هو الدواء، مشددًا على أن الوقاية هي السلاح الأساسي الآن قبل التوصل إلى اكتشاف اللقاح: "نتابع كل الدراسات التي تجرى على اللقاحات بصفة قوية".

وأردف، أن النتائج الأولية التي أعلنت عنها شركة فايزر مبشرة وهو ما يعطي أملًا كبيرًا بأن يكون القادم أفضل: "هناك شركة إنجليزية أعلنت أن لقاحها أدى إلى تكون أجسام مضادة وتكون خلايا تذكرية وهي مناعة طويلة الأمد".

وأشار، إلى أن التجارب بين مصر والشركة الصينية تسير بقوة: "انتهينا من نصف الدراسة الخاصة بنا، ونحن لسنا الدولة الوحيدة التي تشارك في هذه الدراسة ومعنا 3 دول عربية أخرى، وهناك أمل بإيجاد لقاح واقي من كورونا وهو من سيحمي البشرية من هذا الوباء".