مفاجآت جديدة في واقعة اختفاء الأشقاء الـ5: "الابن الأكبر كان يعلم مكانهم"

كشفت تحقيقات مباحث القليوبية في واقعة إدعاء اختفاء 5 أشقاء ووالدتهم في شبرا الخيمة، عن وجود خلافات عائلية بين الأب الذي ادعى اختفاء أولاده وزوجته، وبينت التحقيقات أن المبلغ سبق وأن اتهم زوجته ونجله الأكبر بمحاولة قتله، مدعيًا أنها تعاني من مرض نفسي وحاولت الانتحار.

وأظهرت التحقيقات أن الابن الأكبر على علم بمكان الأم وأشقائه، وشارك والده الإدعاء باختفائهم، رغم أنه حمل لهم حقائب السفر أثناء توجههم للإقامة لدى خالته في الإسماعيلية، فضلا عن اتهام الابن لشقيقاته بسرقة هاتفه المحمول، وانتهت التحقيقات إلى أن الأب والابن الأكبر علي علم تام بمكان الأسرة وأنهما إدعيا واقعة الخطف.

وأثبتت التحريات وجود خلافات ومحاضر متبادلة بين الأم والأب، وأن الأخير سبق وأن إدعى أنها تعاني من مرض نفسي، كما كشفت التحريات وجود خلافات بين الأب وابنتيه "سامية ورحمة" بسبب علاقة حب للأولي وتحكم الثانية في أشقائها ووالدتها وهو ما زاد من الخلافات، ودفعهم إلى هجرة المنزل دون إبلاغ الأب منذ 21 أكتوبر الماضي.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من الوصول لحقيقة الواقعة التي أدعي فيها الأب إختفاء أبنائه الخمس، من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سير الأم وابنائها تبين استقلالهم "توك توك" لميدان المؤسسة، ثم "ميكروباص" إلى الإسماعيلية، وأغلقوا هواتفهم، كما توصلت التحريات لعدم صحة رسالة التهديد التي إدعي الأب تلقيها عقب إختفائهم من خلال المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.

وكان "جمال حمدان" المقيم بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة، حرر محضرا رقم 107011 لسنة 2020 قسم ثان شبرا الخيمة، بتغيب أبنائه الخمسة "أميرة 21 عاما، ورحمة 16 عاما، ومنة 7 أعوام، وغرام 5 أعوام، ومصطفى 3 أعوام"، وذلك خلال توجههم لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، والتى لا تبعد إلا بضع دقائق عن مقر إقامته وأسرته، لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية ولم يصلوا للمكان.