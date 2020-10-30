أول تعليق من أسرة ضحية لعبة "بابجي" في الإسماعيلية: امنعوا ألعاب الموت

لقي اثنان من الأطفال أمس الخميس، مصرعهما أسفل عجلات قطار في عزبة العسكر، بمركز أبوصوير، التابع لمحافظة الإسماعيلية، في أثناء لعبهما "بابجي" على شريط السكك الحديدية.

وحصلت "الوطن" على أول تعليق من أسر الأطفال الضحايا؛ إذ أكد الحاج محمد حسن، جد الطفل إبراهيم محمد، إنه يجب اتخاذ مواقف سريعة؛ لمنع انتشار تلك الألعاب "الذميمة"، حفاظا علي حياة الأطفال، خاصة أنهم لا يدركون خطورة المواقف مع تعلقهم الشخصي بها.

وأضاف جد الطفل، أنه يجب على الأسرة الاهتمام بأبنائهم، والخوف عليهم في ظل تواجد مواقع التواصل الاجتماعي، وتلك الألعاب التي تؤثر على مستقبلهم، وتضيع حياتهم، مؤكدا علي أن الخبر وقع علي الجميع مثل الصدمة، مشيرا إلى أن حالة الأب والأم صعبة جدا، بعد معرفتهما بخبر وفاة ابنهما.

وأكد الجد أن الوالدين لم يأكلا منذ ذلك الحين، قائلا: "بنتحايل عليهم عشان ياكلوا خاصة أنه الابن الوحيد لهما على بنتين"، مشددا على أن والديه يلقيان محبة من الجميع، ما أثر في نفسية جميع أبناء القرية.

وشيع المئات من أهالي عزبة العسكر بمركز أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، جنازة الطفلين إبراهيم ويوسف، وسادت حالة من الحزن جميع أهالي العزبة والقري المجاورة، الذين شاركوا في تشييع الجثمان.