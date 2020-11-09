تفاصيل العثور على 5 أشقاء.. اختفوا من القليوبية وظهروا في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من كشف غموض ادعاء "ممثل ومقدم برامج" اختفاء وخطف 5 من أبنائه، حيث جرى العثور عليهم في الإسماعيلية، وتبين أنهم موجودون عند خالتهم، وبصحبة والدتهم.

وبينما ادعى "الأب" أن أبناءه، 4 بنات وشقيقهم الطفل، تعرضوا للاختطاف، وتلقيه تهديدات لمنعه من البحث عنهم، فقد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن البنات تركن المنزل بإرادتهن مع والدتهن، بسبب مشاكل أسرية، بسبب بسبب رفض والدهم زواج ابنته الكبرى.

وفور توصل أجهزة الأمن إلى مكان وجود الأشقاء الـ5، اختفى الأب تماماً، وأغلق هاتفه المحمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالعثور عليهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، بورود بلاغ من "جمال حمدان"، ممثل ومقدم برامج مغمور، باختفاء 5 من أبنائه، 4 بنات وشقيقهم الطفل 3 سنوات، منذ يوم 21 أكتوبر الماضي، بعدما خرجوا لحضور فرح مع خالهم في محافظة الشرقية.

وأشار "الأب"، في تصريحات سابقة، إلى أن لديه 3 أبناء آخرين، غير الأشقاء الـ5 المختفين، وهم 3 ذكور، أكبرهم عمره 23 سنة، والأوسط 20 عاماً، والأصغر 14 سنة، وأوضح أن أبناءه المتغيبين هم 4 بنات وولد، "سامية"، وشهرتها "أميرة"، 21 سنة، و"رحمة" 16 سنة، و"منة" 8 سنوات، و"غرام" 5 سنوات، إضافة إلى "مصطفى" 3 سنوات.

وأضاف أن الأم أصيبت بجلطة فور علمها باختطاف أبنائها، ومحجوزة حالياً في المستشفى، مشيراً إلى أنهما اتفقا على أن تذهب الفتيات، بصحبة شقيقهم الطفل، مع خالهم إلى فرح بنت خالتهم بالشرقية، على أن يلحقوا بهم لحضور الفرح، مؤكداً أن العلاقة بينهم "طيبة"، ولا توجد بينهم أي خلافات.

مكالمة الأب لابنته الكبرى تكشف الحقيقة

وأوضح الأب أنه تقدم ببلاغ رقم 10711 لقسم ثاني شبرا الخيمة، كما تقدمت والدة أبنائه ببلاغ آخر في قسم أول شبرا الخيمة، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت أعمال البحث عنهم، لكن دون العثور على أي أثر لهم، لافتاً إلى أنه حاول الاتصال بأبنائه بعد خروجهم من المنزل، متوجهين إلى منزل خالهم في "بهتيم"، لحضور فرح بنت خالتهم في الشرقية، إلا أنه فوجئ بتليفوناتهم مغلقة.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وبتتبع خط سير الأشقاء الـ5 منذ خروجهم من منزلهم، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، وجمع فريق البحث معلومات حول الواقعة، وفحص علاقات الأسرة، واستجواب عدد من الأقارب والجيران، وحصر الخلافات وجمع التحريات اللازمة.

وتبين عدم صحة أقوال "الأب"، وأن الأبناء خرجوا مع والدتهم من المنزل بإرادتهم، بسبب خلافات أسرية، وطلب والدتهم الطلاق منه، في الوقت الذي نشبت فيه خلافات بينه وبين ابنته الكبرى "أميرة"، بسبب رفضه زواجها من أحد الاشخاص تربطهما "علاقة حب"، وكشفت التحريات أن الخلافات الأسرية دفعت الأم والأشقاء الـ5 لترك المنزل، والذهاب إلى خالتهم في مدينة القنطرة بمحافظة الإسماعيلية.

كما تبين وجود مكالمة هاتفية بين "الأب" وابنته الكبرى، في اليوم الثاني لادعائه اختطافهم، انتهت بإغلاق ابنته المكالمة، بسبب تذمرها منه، وأنه لجأ إلى اختلاق قصة اختطافهم، والتقدم ببلاغ رسمي بذلك، بهدف الضغط على الأم وأبنائه للعودة، بعدما ذهبوا بصحبة والدتهم، التي تركت المنزل، بسبب خلافاتها مع الزوج.