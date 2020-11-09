استشاري أمراض صدرية: الأشعة المقطعية لا تُظهر كورونا في بداية الإصابة

قال الدكتور محمود عبدالمجيد، المدير الأسبق لمستشفى صدر العباسية، واستشاري الأمراض الصدرية، إن هناك أعراض أخرى للإصابة فيروس كورونا، غير الأعراض التنفسية، مثل الإسهال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وارتفاع درجة الحرارة، ولكن الأعراض التنفسية مازالت الرئيسية.

وأضاف "عبدالمجيد"، في مداخلة مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "DMC" الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن أي شخص يصاب بارتفاع درجة حرراة أو التهاب في الحلق، أو سعال جاف، أو إسهال مع ارتفاع درجة الحرارة يعتبر اشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ويجب الذهاب إلى أقرب وحدة فحص، لكي يطمئن على نفسه.

وتابع المدير الأسبق لمستشفى صدر العباسية، أن أهم شيء هو الالتزام بالتعليمات الاحترازية، وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، ووقف العناق والمصافحة، مشددا: "بلاش مصافحة وبلاش عناق، وأجهزة الإعلام يجب ألا تنقل أي احتفالات أو مهرجانات لا يتلزم الموجودين فيها بالإجراءات الاحترازية".

وأشار، إلى أن تحليل الـ"PCR" هو ما يؤكد بنسبة 100% بأن هذا الشخص مصابا بكورونا، أما الأشعة المقطعية أسهل في التشخيص، خاصة إذا كان هناك التهاب رئوي، وهذا يحدد العلاج، ولكن مشكلتها أنها لا تظهر في بداية المرض، وعندما يخضع المصاب للأشعة المقطعية في بداية الإصابة بكورونا قد لا يظهر عليه أي شيء، ويجب الانتظار لمدة أربعة أو خمسة أيام، ثم يخضع للأشعة والتحاليل المعروفة مثل صورة الدم الكاملة، ولكن هذه الأشعة والتحاليل بدون عمل الـ"PCR" لا تكفي لتشخيص كورونا، ولكن في الوقت نفسه يجب على الإنسان أن يدخل في عزل منزلي.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و 6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.