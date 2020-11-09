المتحدث الجديد للري: الوزير أكد على تنفيذ خطة "التوعية وترشيد المياه"

أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري القرار الوزاري رقم 216 بتولي المهندس محمد غانم، عضو المكتب الفني لوزير الموارد المائية والري مهام المتحدث الرسمي بإسم الوزارة خلفًا للمهندس محمد السباعي المتحدث السابق.

وقال غانم لـ"الوطن" إنه التقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري اليوم، بحضور المهندس محمد السباعي وتم التأكيد على استمرار تنفيذ خطة الوزارة فيما يتعلق بالتوعية المائية واستمرار تنفيذ البرامج التوعوية لترشيد استخدام المياه في الزراعة والاستهلاك المنزلي.

وأضاف أن من بين التكليفات أيضا تسليط الضوء على المشروعات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع وتطوير الري، وكذلك مشروعات حماية الشواطئ المختلفة وغيرها من المشروعات، ومجهودات وزارة الري في تأمين وصول المياه إلى المزارعين ومحطات المياه المختلفة.

ولفت إلى أن الخطة الإعلامية للوزارة جزء من الخطة الاستراتيجية 2037 والمعروفة بـ أربعة "ت" لمواجهة التحديات المائية التي تنفذها الوزارة بكافة قطاعاتها.

وأشار إلى أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة، وانضم إلى وزارة الموارد المائية عام 2003، وتدرج حتى تم اختياره عضوا في المكتب الفني للدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري.

يذكر أن السباعي تم انتخابه عضوا بمجلس الشيوخ الحالي بعدما فاز في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر الماضي.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف العام على مركز التنبؤات، إن الأمطار التي سقطت في الإسكندرية متوقعة منذ أكثر من يومين، وذلك نتيجة التقلبات الوقتية وشدة الرياح والوقت، وهو ما جعل الأمطار غزيرة في بعض المناطق، ولكن هناك جاهزية من كافة مؤسسات الدولة لتلك الأمطار، لافتة إلى أن الأمطار مستمرة على الدلتا وعلى شمال البلاد حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت "السيد"، أن مصر نجحت في استيعاب المياه التي نزلت في المخرات المختلفة، ونزلت في النيل، ولذلك عكرت صفو المياه في النيل، لافتة إلى أن تعكير لون مياه النيل ظاهرة صحية بالنسبة للنيل، حيث إن تربة الدلتا والوادي تربة خصبة نتيجة طمي النيل الموجود بها، حيث إن العكارة تزول خلال يوم أو اثنين، وتعود المياه لطبيعتها من جديد.

وتابعت أنه من المعتاد عند سقوط أمطار على محافظات الصعيد والبحر الأحمر تكون غزيرة، لافتة إلى أن الأمطار التي تسقط على الجبال المرتفعة تتحول لسيول نتيجة تساقط المياه من على الجبال، موضحة أن السيول درجات، منها بكميات كبيرة والتي يمكن أن تسبب مشاكل، وهناك سيول عادية تستطيع الدولة التعامل معها من خلال مخرات السيول.