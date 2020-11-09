عاجل.. ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر كتب: محمد علي حسن 08:03 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020 دونالد ترامب أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، أن دونالد ترامب أعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر. وسنوافيكم بالتفاصيل.. اقرأ المزيد: دونالد ترامب عن لقاح "فايزر" الجديد ضد كورونا: أخبار عظيمة أحمد العوضي ينشر فيديو ساخر لـ دونالد ترامب على نغمات أغنية "إخواتي" دونالد ترامب من البيت الأبيض: نستعد للاحتفال بالفوز بالأسماء.. 23 ولاية فاز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب ترامب وزير الدفاع الأمريكي