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عاجل.. ترامب يعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر

كتب:

محمد علي حسن
08:03 م | الإثنين 09 نوفمبر 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

أفادت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل، أن دونالد ترامب أعلن إقالة وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

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