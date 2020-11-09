آمال لقاح كورونا تنعش البورصات العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بنحو 4% عند نهاية تداولات اليوم الاثنين، مع أنباء إيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقادت أسهم قطاع السيارات مكاسب جميع القطاعات والبورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 12%.

وانتعشت الأسهم الأوروبية مع مكاسب الأسواق العالمية خلال التعاملات على خلفية إعلان شركة "فايزر" أن اللقاح المحتمل ضد كورونا بالتعاون مع "بيونتيك" أظهر نتائج فعّالة بأكثر من 90% للوقاية من الفيروس.

وعند إغلاق التعاملات، صعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 4%، ليصل إلى 380.99 نقطة، كما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 4.7% إلى 6186.2 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 4.9% إلى 13095.9 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 7.6% إلى 5336.3 نقطة.

وقفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 1500 نقطة، مع إشارات إيجابية بشأن لقاح كورونا.

وشهدت الأسواق العالمية انتعاشة كبرى بعد إعلان "فايزر" أن لقاح كورونا المشترك مع شركة "بيونتيك" حقق نتائج فعّالة تجاوزت 90% في تجارب المرحلة الثالثة.

كما جاءت المكاسب الحادة للأسهم الأمريكية مع فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة في الوقت الذي يصر دونالد ترامب على اللجوء للقضاء، طعنًا في صحة نتائج الانتخابات.

بينما ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 5.4%، أو ما يعادل 1533.7 نقطة، ليسجل مستوى 29857.1 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وتجاوز المؤشر الصناعي بذلك المستوى القياسي السابق والبالغ 29568 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 3.7%، إلى 3639.07 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.2%، إلى 12039.22 نقطة.