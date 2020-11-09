ليلى علوي تهنئ عزت العلايلي بمناسبة تكريمه في مهرجان الإسكندرية

حرصت الفنانة ليلي علوي، على تهنئة الفنان عزت العلايلي، بعد تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي.

وكتبت الفنانة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ألف مبروك للغالي النجم الكبير، وأستاذنا كلنا الفنان عزت العلايلي على التكريم، دايماً فخورين بيك ودايماً بنتعلم منك"

وأقيمت صباح اليوم، ندوة في مهرجان الإسكندرية، للفنان عزت العلايلي، والذي حرص على بدء الندوة بالوقوف دقيقة حداد على روح النجوم الراحلين ومنهم نور الشريف، ومحمود ياسين، ومحمود عبدالعزيز، والتي ربطته بهم علاقة فنية وإنسانية كبيرة.

وقال "العلايلي"، "مشواري الفني كان صعبا فقد مررت بصعوبات كثيرة فيه وعلى الرغم من ذلك تحولت لعطاء فني، وأوجه الشكر لكل إنسان ساعدني في مشواري فكل فنان ومخرج وكاتب تعاونت معه تركت معه، وترك معي ذكرى عطرة، ودائما كنت أضع أمامي جملة مهمة وهي كلمة السر في مشواري وهي (اقتنع بما تفعل)".

وأضاف النجم المصري، أن مصر مليئة بالنوابغ في كل المجالات وفي الفن، فهناك شباب أصحاب مواهب حقيقة لا تقل عن الأجيال السابقة ولذلك يطالبهم أن يصروا على حلمهم ولا يستسلموا لأن الفنون والأداب هم العمود الرابع في بناء الأمة.

ويعرض مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مجموعة من الأفلام المشاركة في مسابقتي الدورة الـ36، التي من المقرر اختتام فعالياتها، الخميس المقبل.

وعلى صعيد مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، عُرض في الساعة 12 ظهر اليوم، الفيلم الألباني "بحيرتي"، الذي يتناول قصة "كريستو"، مراهق ذكي، يجلس على مكتبه في أحد الفصول الدراسية؛ إذ كتب المعلم على السبورة موضوع مقال "بحيرتي"، وهنا يفكر الأول في معنى هذه الكلمات، وهو يكتب "يمكن للبحيرة أن تمنحك كل شيء إذا كنت تعرف فقط كيف تسأل". وينظر "كريستو" من النافذة، ويتذكر أحداث الأشهر القليلة الماضية، عندما كان يعيش في قرية على حافة بحيرة برسبا الرائعة، وهي عبارة عن جسم مائي، مقسم على حدود 3 دول من دول البلقان "ألبانيا، ومقدونيا، واليونان"، من أجل إعالة أسرته، مستخدماً قاربه ومعرفته بمياه البحيرة، وأصبح "كريستو" مهرب طرود المخدرات من الجانب الألباني إلى الآخر المقدوني.