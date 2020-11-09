مستشار الرئيس: التحول الرقمي ضرورة حتمية وليس "موضة"

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة التحول الرقمي، إن العالم أصبح رقميًا، مشيرًا إلى أن بعض الإحصائيات تشير إلى أن عدد سكانه بلغ 7.8 مليار شخص يملكون 9 مليارات موبايل، لافتًا إلى أن عدد مشتركي شبكة الإنترنت من المواطنين في العالم 5 مليارات نسمة وعدد مشتركي وسائل التواصل الاجتماعي 4 مليارات شخص.

وأضاف غنيم خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "لو لم تكن هناك أدوات تواصل لما استطاعت الحكومات أن تتجه إلى التحول الرقمي بالإضافة إلى وجود الكابلات البحرية التي تجوب العالم، ومصر محور رئيسي للكابالات البحرية القادمة من اليابان والصين والهند إلى أوروبا عبر قناة السويس".

وتابع: "أعتقد أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ستشهد إنشاء صناعات تكنولوجية ضخمة وتطبيقات الذكاء الصناعي، ومن ثم فإن التحول الرقمي ضرورة حتمية"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما أطلق مبادرة التحول الرقمي منذ عامين ونصف كان ذو نظرة ثاقبة للمستقبل: "إحنا داخلين في عصر التحول الرقمي وده معناه إن المواطن سيحصل على الخدمات إلكترونيًا على مدار ساعات اليوم وطوال الأسبوع مع ضمان الشفافية والمساواة في الحصول على الخدمات من خلال عدة وسائل منها المراكز التكنولوجية ومكاتب البريد".

وأوضح: "خلال 3 سنوات ستقدم الحكومة 350 خدمة، والمواطن من خلالها سيدفع المبلغ المالي المطلوب منه دون أن يضطر إلى ركوب المواصلات أو دفع إكراميات، وهناك 5 ملايين مواطن يتجهون يوميًا إلى المقار الحكومية للحصول على الخدمات، وتقديم الخدمات لهم إلكترونيا سيجعلهم يبقون في المنازل، وهو ما يقلل من تلوث البيئة ويخفف الزحام ويرفع مؤشر مصر في المنتدى الاقتصادي العالمي ويرتفع مؤشر مصر في الشمول المالي ولدى أكبر شركات التصنيف الائتماني".

ولفت، إلى أن مصر فيها أكثر من 500 مليار جنيه تتداول في السوق بطريقة "كاش"، وقد يستخدم بعضها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأعمال غير المشروعة، لكن عند تطبيق الشمول المالي فإن هذا الأمر ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي في الدولة ويزيد من فرص الحكومة في الانفاق على المشروعات القومية وتقلل من معدل التضخم ويرتفع مؤشرها في الاقتصاد العالمي: "ويؤدي الأمر أيضًا إلى زيادة فرص عمل وتقليل التضخم وعندها ستنخفض الأسعار".

وأشار، إلى أهمية أن تحفز الدولة الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعه على الانخراط في الاقتصاد الرسمي لزيادة الأموال في البنوك والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش، موضحًا أن العالم أنفق تريليون و180 مليار دولار على التحول الرقمي باعتبار أن الاقتصاد الرقمي قاطرة: "مش موضة وهتخلص واللي مش هيحول خدماته للخدمات الرقمية مش هيبقى موجود وفي شركة عالمية كان عمرها 130 سنة أعلنت إفلاسها لأنها مقدرتش تقدم خدماتها إلكترونيًا".