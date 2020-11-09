طبيب: مناعة المتعافي من كورونا تمتد لـ 37 عاما.. ولا تضمن عدم إصابته

قال الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لغته السياسية كانت سيئة، وهذا ما استخدمته ضده وسائل الإعلام الأمريكي رغم بذله مجهودا داخل الولايات المتحدة في رفع معدلات النمو وتقليل البطالة.

وأضاف "أمين" في مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن معدل الإصابات اليومية في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى 120 ألف إصابة يومية، لكن الإصابات ليست خطيرة، كما كانت في الموجة الأولى، وأعداد الوفيات أقل، مبينا أن الشخص الذي أصيب بالفيروس مرة لديه مناعة لمدة 37 سنة، لكن هذا لا يعني أنه ليس من الممكن تعرضه للإصابة مرة أخرى، لكن بأعراض أقل لا تتطلب دخول المستشفى، كما أن المناعة ازدادت عند الأشخاص رغم أن البعض لم يصب بكورونا والسبب يعود إلى قوة الأجسام المضادة المتكونة في الجسم.

وأشار رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، إلى أنه يصعب التوقع بموعد انتهاء فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكن شركة "فايزر" الأمريكية أجرت تجربة على 43 ألف مريض، وستعمل على استخدام اللقاح المضاد للفيروس في حالات الطوارئ بداية من الشهر المقبل.