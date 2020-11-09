استشاري أمراض باطنة: انتشار "كورونا" أصبح أسرع وأسوأ لكن أعراضه أخف

قال أحمد سعد أمين، استشاري أمراض الباطنة العامة، إن وضع انتشار فيروس كورونا أصبح سيئا جدا، وسريعا، وأعراضه أصبحت أخف، ولكن الإصابات تضاعفت مرة ونصف، وهناك عدة لقاحات في السوق، منها اثنين صينيين، واثنين روسيين، ولقاح أوكسفورد، وستكون متاحة للمواطنين خلال شهور، أو مع نهاية عام 2020، أو مع بداية 2021.

وأضاف "سعد"، في مداخلة عبر تطبيق سكايب، مع برنامج "أحداث اليوم"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن اللقاحات الصينية والروسية ولقاحات "موديرنا"، و"فايزر"، وصلت إلى المرحلة الثالثة، وهناك تجارب أخرى ستجرى على اللقاح للتأكد من سلامته وأمانه، ومنظمة الصحة العالمية تستطيع تحديد اللقاح الذي سيطرح للجمهور بعد اكتمال الصورة بالكامل، وحصول اللقاح على ترخيصا من المنظمة.

وتابع استشاري أمراض الباطنة العامة، أن اللقاح الأمريكي قد يحصل على ترخيص أيضا من منظمة الصحة العالمية لأن الرئيس الجديد "جو بايدن"، قال إنه سيعود لمنظمة الصحة العالمية مرة أخرى بعد خروج الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأشار إلى أن اللقاح الروسي بدأ بالفعل توزيعه في بعض الدول لإجراء تجارب عليه، ومنها دول عربية مثل الإمارات.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و 6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.