عماد الدين حسين: المواطنون فوجئوا بنتيجة انتخابات مجلس النواب

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الكثير من المواطنين، فوجئوا بأن الناس استطاعت تغيير بعض النواب، الذين كانوا يظنون أنهم محسوبون على مؤسسات الدولة، والرسالة المهمة من وراء نتائج الانتخابات، أن صوت الناس مهم، وأن فكرة الحماية الوهمية من الدولة غير موجودة.

وأضاف "حسين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن الصندوق كان نزيها تماما، لكن الطريق إليه كان البعض يستخدم فيه المال، وبعضهم عوقب عقابا شديدا، ويمكن أن يفرق هذا كثيرا في صورة المجلس القادم، إذا استثمر ذلك في أدائه.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنه كان هناك انطباع أن تكتل "25/30" لن ينجحوا، ولكن العديد منهم نجحوا، وهناك معارضة ومستقلون نجحوا، وهي ظاهرة صحية، أما قائمة "في حب مصر"، التي لم تتقدم في بعض المناطق، وهذه رسالة من بعض الدوائر، وبالتالي يجب دراسة ما الذي حدث لهذه القائمة في بعض المناطق، وهل كان تصويتا عقابيا أم لا؟