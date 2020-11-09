عماد الدين حسين: زيادة إقبال الناخبين في شمال سيناء رسالة مهمة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق" وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك تشابها كبيرا بين المرحلتين الأولى والثانية لانتخابات مجلس النواب مثل مشاركة المرأة والشباب، وهناك اختلافات فهناك مؤشرات بارتفاع نسب المشاركة.

وأضاف "حسين"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المؤشرات الأولية في اليوم الأول للانتخابات وصلت لـ 14%، وقد تتجاوز الـ30% في إجمالي اليومين، مؤكدا أن كل ما يصدر في اللجان مؤشر عددي، وليست نتيجة نهائية، مثلما أكد ذلك رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتمنى الكاتب الصحفي انخفاض نسبة الأصوات الباطلة، حيث إنها كانت لافتة في المرحلة الأولى للانتخابات، موضحا أن الأصوات الباطلة توجد في كل انتخابات العالم، وقد يكون ناتجا عن خطأ أو تعبير عن الاحتجاج، وهناك مشكلة متعلقة بالتعريف العام لكيفية التصويت في الدوائر المختلفة، متابعا: "وأنا بنتخب في السيدة زينب النهاردة واحد بيقولي أنتخب مين؟ هو عاوز ينتخب بس مش عارف".

وأوضح أن المرشحين لهم العاتق الأكبر في تعريف أنفسهم للناخبين، لافتا أن هناك تنافسا شديدا بين المرشحين، حيث وصلت نسبة الإعادة في المرحلة الأولى 80%، ولكن الإعلام لم يسلط الضوء عليهم.

وأشار إلى أنه لفت نظره زيادة إقبال المواطنين في محافظة شمال سيناء، لافتا إلى أن هذه رسالة مهمة، وكل الرهانات التي تسعى لإبعاد سيناء من الوادي والدلتا فشلت، وذلك يرجع لأن الصندوق الانتخابي سار مؤمنا بنسبة كبيرة ليس فقط التأمين الأمني ولكن السياسي أيضًا.