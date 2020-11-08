"حماية المستهلك" يحذر من تخفيضات وهمية للجمعة البيضاء: غرامتها 2 مليون

حذر جهاز حماية المستهلك كل الموردين "المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات" من استخدام عروض وإعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين فى ضوء ما يسمى بتخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربي، وتعرف عالمياً بتخفيضات Black Friday.

وذلك في ضوء الإجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق , وضماناً لحقوق المستهلكين فى مجال التعاقد عن بعد على الخدمات والسلع.

وأضاف رئيس الجهاز خلال إجتماعة مع السادة مديري الإدارات المعنيه و مسئولي الأفرع الإقليمة للجهاز عن طريق ال zoom .

- ننصح المستهلكين بالشراء من المنصات المحلية والمتاجر الملتزمة بقانون حماية المستهلك .

وأكد لهم العمل علي مراقبة الاسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها اية بيانات أو ادعاءات كاذبة حول ووجود تخفيضات باسعار المنتجات المعلن عنها ، وكذلك سيتم التحقق من الاسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة فى عروض تخفيضات الجمعة البيضاء .وأكد رئيس الجهاز على أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الاعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالاً لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء فى ضوء نص الماده (9) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تلزم المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر منها الاعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك وقوعه فى خلط أو غلط ، مشدداً على ان عقوبة الاعلان المضلل تصل الى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 2مليون جنيه .

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين الاعتماد على المنصات الرسمية للشركات والمعلنين فى محاولات الشراء باعتبارها مصادر موثوقة تمارس نشاطها بصورة رسمية ولها مقار ثابتة ، والابتعاد عن الصفحات غير المعلومة والتى تتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى منبراً لها لعرض منتجات مقلدة وتفتقر لمواصفات الجودة المطلوبة ويتعذر فى معظم الاحيان الوصول اليها بالشكوى لعدم وجود مقار ثابتة او تصاريح وتراخيص بمزاولة النشاط تمكن الجهاز من اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين .وقال سمير أن الجهاز يتوجه بالشكر للغالبية العظمى من التجار والموردين الذين يعملون على تفعيل حقوق المستهلك والالتزام التام بنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وأثر ذلك المباشر على دعم حركات البيع والشراء فى الاسواق بما يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطنى . وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .