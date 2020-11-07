قناة جديدة لـ حماية المستهلك على تليجرام للجمهور.. وخبراء: ثقة متبادلة

قناة على تطبيق "التليجرام" لتقديم الأخبار والتحذيرات الخاصة بالمستهلك، أعلن جهاز حماية المستهلك تدشينها لتقديم كل المواد الإعلامية التي تحمي وتصون حقوق المستهلكين.

يأتي ذلك بعد تفعيل كل الآليات الخاصة بمتابعة تنفيذ أي تجاوزات في حق المستهلك، حيث سبق تدشين الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك بمصر"، انطلاقًا من حرص الجهاز على تدعيم جميع أوجه التواصل مع المستهلكين.

إلى جانب تفعيل خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم (19588) من خلال أي خط أرضي.

أهمية القناة الجديدة

تدشين تطبيق "التليجرام" من شأنه العمل على حل مشكلات كثيرة يتعرض لها المواطنين في كثير من المواقف ويعجزون عن حلها لكونهم يجهلون ما لهم وما عليهم في هذه الناحية، بحسب قول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة.

فيما تتمثل أهمية الخطوة المنوط بها تعريف المواطن بقوانين حماية المستهلك خلق الثقة في التعامل بين الجهاز والمستهلك، وبحسب تصريحات شحاتة لـ"الوطن" حق المستهلك محفوظ بالقانون، إلى جانب مساعدته في التعرف على المحاذير الواجب عليه تجنبها أثناء أي تعاملات تجارية.

لماذا تليجرام على وجه التحديد؟

وعن استخدام تطبيق "تليجرام" على وجه التحديد، فسر خبير التنمية المستدامة لجوء الجهاز إليه لكونه تطبيق يتمتع بالخصوصية ولا يستطيع أحد معرفة هوية المشتركين الآخرين عليه، بالإضافة إلى تميزه بعدم قدرة أحد رؤية أرقام المشتركين عليه.

إلى جانب المميزات السابقة، يتميز تليجرام بكونه خدمة مجانية، ويعد الخدمة الأسرع والأفضل من مجموعات "الواتساب"، وأخيرا خدمة "التليجرام" تعتبر أرشيف هام للمعرفة والحصول على المعلومات، كل ذلك وما يتميز به من خصوصية وعدم معرفة هوية أو بيانات الآخرين يشجع المواطن على خوض التجربة والتعرف على المعلومات دون قلق.

الليثي: حرص الحكومة على التواصل مع الجمهور يعمل على ضبط حركة السوق ورفع جودة المنتجات

من ناحية آخرى، اعتبر الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أن الهدف الأساسي من هذه القناة وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني مع الجمهور، هو رفع وعي المستهلك بالمعاملات التجارية اليومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لسهولة الوصول إلى عدد أكبر من الجمهور.

وتابع الليثي في حديثه لـ"الوطن" أن حرص الحكومة على التواصل مع الجمهور من خلال المنصات الإلكترونية يعمل على ضبط حركة السوق ورفع جودة المنتجات للمنافسة العالمية،" لابد من الوصول للجودة والجودة لن تتحقق إلا من خلال جذب المستهلك"، بحسب تعبيره.