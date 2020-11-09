"حماية المستهلك": حملات تفتيش على الأسعار في الجمعة البيضاء.. وغرامات تصل لـ2 مليون جنيه

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئاسة جهاز حماية المستهلك، شن حملات مكثفة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية خلال الفترة المسماة بـ"الجمعة البيضاء"، للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين.

وأشار "سمير" لـ"الوطن"، أن الحملات سيكون دورها التأكد من صحة العروض والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو إدعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات "الجمعة البيضاء".

غرامات تصل لـ2 مليون على المُخالفين

وتابع "أي احتيال سيُقابل بتحرك قانوني، ووفقًا للمادة 9 من من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، سنقوم بتحرير محضر يحال للنيابة الاقتصادية"، مشيرًا إلى توقيع غرامة على المحال المخالفة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه.

ودعا جهاز حماية المستهلك، في بيانه أمس الأحد، كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز بشأن التخفيضات والعروض الوهمية للجمعة البيضاء من خلال الخط الساخن (19588) من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة "واتس آب" على الرقم (01281661880)، أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكذلك الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو جهاز حماية المستهلك.

وأكد الجهاز استمرار جهود صون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.

وقبل أيام، أعلن جهاز حماية المستهلك إطلاق قناة على "تليجرام" لتقديم الأخبار والتحذيرات الخاصة بالمستهلك، والمواد الإعلامية التي تحمى وتصون حقوق المستهلكين.