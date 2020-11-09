أستاذ اقتصاديات الدواء: العالم سيواجه أزمة التوزيع العادل للقاح كورونا

قال إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء، وعلم انتشار الأوبئة بجامعة مصر الدولية، إن ما أعلنت عنه شركة "فايزر" عن لقاحها يعتبر أفضل النتائج التي أعلن عنها، خاصة، وأنهم جربوه على 43 ألف شخص، والشركة قالت إنها ستصدر التقرير المبدئي في منتصف 2021، ولكنهم سينتجون 50 مليون وحدة بحلول نهاية العام الحالي، وهم أثبتوا ما يعرف بـ"الذاكرة قصيرة المدة"، ويعتقدون أن مفعوله سيستمر عامين.

وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الاثنين، أن هناك حوالي 10 لقاحات وصلت إلى المراحل الأخيرة في التجارب، وكل اللقاحات ستكون نتائجها في الربع الأول من 2021، وجميعها سوف تحصل على موافقة مشروطة من منظمة الصحة العالمية.

وتابع أستاذ اقتصاديات الدواء، أن الأزمة الكبيرة التي تواجه العالم حاليا ليس تطوير اللقاح، ولكن في الإنتاج، والتوزيع العادل له، لأن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت في الفترة الأخيرة من اتفاقية التوزيع العادل، وقد تُحل هذه المشكلة إذا عادت الولايات المتحدة إلى هذه الاتفاقية مرة أخرى في عهد جو بايدن.

وعن وجود نظرية المؤامرة وراء إنتاج اللقاحات، قال إن شركة "فايزر" انسحبت منذ أسبوع من التحالف الأمريكي، ولكنها أعلنت اليوم عن مرحلة متقدمة للقاح، وأنه يحمي بنسبة 90%، ويمكن وضع هذه المعلومات بجوار بعضها البعض لرؤية الصورة كاملة، ويستحسن ألا تعطي كل دولة اللقاح لمواطنيها فقط، ولا تعطيه للدول الأخرى، ولو "بايدن" غير استراتيجيته قد يتحسن الوضع.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100342 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 239 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 109201 حالة من ضمنهم 100342 حالة تم شفاؤها، و 6368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.