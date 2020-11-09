الإفراج عن 1065سيارة بقيمة تتجاوز 170 مليون جنيه في السويس

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، برئاسة هشام السويفي خلال شهر أكتوبر 2020 عن 896 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري، وعن 90 سیارة إعفاءات لذوي الإحتياجات الخاصة بقیمة إجمالية 148مليون و742 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 57 مليون و433 ألف جنيه، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 30 مليون و396 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات محصلة قدرها 87 مليون و829 ألف جنيه.

وخلال شهر أكتوبر 2020، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس نهائيا عن 79 سيارة نصف نقل بقيمة بلغت 21 مليون و497 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 6 مليون و396 ألف، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عنها 3 مليون و905 ألف جنيه، وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية بمبلغ 209 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 10مليون و510 ألف جنيه.

وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيا خلال شهر أكتوبر 2020 عن 1065سيارة ملاكى ونصف نقل بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون و339 آلاف جنيه، ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 98 مليون و339 ألف جنيه.

من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر أكتوبر 81 سيارة، كما تم إعادة تصدير 101 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.