%44 ارتفاعاً في مبيعات السيارات المستوردة بمصر خلال 2020

ارتفع معدل مبيعات السيارات المستوردة (الملاكي) داخل السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 44.1%، بمبيعات وصلت إلى 78560 مركبة، وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2019 بمبيعات 54527 مركبة.

فيما انخفض معدل مبيعات السيارات الملاكي المجمعة محليًا داخل السوق المحلية بنسبة وصلت إلى 11.3%، وبمبيعات 29057 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 32745 مركبة، وذلك حسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات السيارات الملاكي الأوربية داخل السوق المحلية بنسبة 60.4%، وبمبيعات وصلت إلى 34993 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال عام 2019، والتي وصلت إلى 21811 مركبة.

بينما انخفض معدل مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 4.4%، بمبيعات وصلت إلى 26006 مركبات، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 27212 مركبة؛ كما انخفض معدل مبيعات السيارات الكورية بنسبة وصلت إلى 4.4% بمبيعات وصلت إلى 19322 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 18513 مركبة.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات السيارات الأمريكية بنسبة 9.7% داخل السوق المحلية خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 9016 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 ، التي وصلت إلى 9985 مركبة؛ فيما ارتفع معدل مبيعات السيارات الصينية بنسبة 87.5% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 18.280 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، التي وصلت إلى 9751 مركبة.