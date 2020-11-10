فايق عزب يصارع المرضين.. أيهما أخطر "كورونا أم مارسا"؟

حالة من الجدل أثارها مرض الفنان الكبير فايق عزب مؤخرًا، بعدما أكدت زوجته أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لفيروس نادر يدعى "مارسا"، وهو ما ربطه البعض بالإصابة بـ"كوفيد 19"، وسط مخاوف من ارتباط الفيروسين ببعضهما أو تسبب إحداهما في وجود الآخر.

وقالت السيدة نادية عزب، زوجة فايق عزب، إنّ حالة زوجها لم تشهد أي تحسن، لا سيما وأنه مُصاب بفيروس كورونا، وآخر نادر وهو "مارسا"، كما أن درجة حرارة زوجها ما زالت مُتغيرة، وتتراوح بين 38 و40 درجة، وانتقلت له عدوى كورونا و"مارسا"، خلال عملية جراحية أجراها في النخاع الشوكي، داخل أحد مستشفيات الجيزة، قبل أسابيع، مُناشدة جمهوره بالدعاء له، قائلة: "ادعوا له.. بين إيدين ربنا".

طبيب: كورونا أخطر من مارسا.. والأخير يسبب جروحا في الجلد

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن فيروسي كورونا ومارسا، بينهما أشياء متشابهة وأخرى مختلفة، ولكنهما يعدان من أخطر الفيروسات الموجودة.

وأضاف "سلامة" لـ"الوطن"، أن الفيروسين يتفقان في طريقة العدوى حيث ينتقل كورونا عن طريق النفس، أو ملامسة أجسام تحمل الفيروس ثم وضع اليد على الوجه، أو مصاحبة حاملي المرض، وأيضًا ينتشر مارسا من خلال أكياس الوسادات أو المناشف" أو غيرهما، الاتصال مع شخص مصاب، الأماكن المزدحمة، المشاركة في استخدام الأدوات والأسطح الملوثة، والتعامل مع حيوانات حاملة لمسببات المرض.

كما أشار أستاذ الفيروسات، إلى أن الفيروسين يختلفان في تأثير كل منهما على المصاب، حيث يؤثر كورونا على الجهاز التنفسي، ويسبب ضيق ومشاكل بالتنفس وأيضًا فقدان لحاستي الشم والتذوق، وإسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، وسعال جاف.

وأوضح أن مارسا يختلف في الأعراض حيث يصيب الجلد، ويتعرض المصاب به لورم ونتوءات حمراء مؤلمة قد تشبه البثور أو لدغات العنكبوت، وارتفاع درجة حرارة الجسم، فضلا عن ألم ودفء المنطقة المصابة والتهابات في بعض الأعضاء.

وعن خطورتهما، أكد "سلامة"، أن كورونا أخطر بشكل كبير من مارسا، حيث يؤثر الأخير على ضعف جهاز المناعة ويتسبب في حدوث جروح أو خدوش في الجلد، بينما يدمر كورونا خلايا الجهاز التنفسي، ويتسبب في تلفها مما قد يقود المصاب للموت في وقت قصير.