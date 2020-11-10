رحمة تحذر جمهورها من كورونا: شوفت الموت أنا وأسرتي

حذرت المطربة رحمة، عبر حسابها على فيسبوك، جمهورها من الموجة الثانية من كورونا، بعد إصابتها هي وأسرتها أثناء الموجة الأولى.

وكتبت رحمة: "من فضلكم كله يلتزم بلبس الكمامة والتباعد عن تجربة شوفنا الموت أنا وأسرتي، اللهم بلغت.. اللهم فاشهد، تحياتي.. رحمة"

وأعلنت رحمة في يونيو الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وجميع أفراد أسرتها عبر حسابها على فيسبوك، وكتبت "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا".

لتعلن بعدها بأسبوع تحسنهم بشكل طفيف وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: "كلنا بنتحسن ولله الحمد كله أنا وأخواتي".

وأضافت: "لكن والدتي ربنا يلطف بها وبنا، ومرضانا جميعا برحمته، الرحمن الرحيم آمين اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين على كل حال، وعلي أي حال.. تحياتي".

لتكشف بعدها بيوم تدهور حالتها بعد إصابة الرئة وسرعة ضربات القلب وتكتب عبر الفيسبوك: "أنا تعبانة جدا جدا يا جماعة وشكلي هاسبقكم والحمد لله رب العالمين ووالدتي ربنا يتولاها وجميعا آمين، أنا التعب زايد عليا جدا وخصوصا في صدري، الرئتين وضربات قلبي ونفسي".

وأضافت "روحت النهارده لدكتور الصدر لأني تعبانة جدا، ولله الحمد قالي الفيروس نزل على الرئتين، كاتبلي على كورتيزون وأدوية للقلب لأن ضربات قلبي زايدة جدا وصوتها عالي، غير محتملة بجد ربنا مايوريش حد أبدا يا رب".

لتعلن بعد أسبوع سلبية نتائج مسحتها هي وأسرتها وتحسن حالتهم الصحية وعاودت نشاطها الفني بطرح أغنية بعنوان "يا معلم" بطريقة الفيديو كليب وذلك على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

الأغنية كلمات رحمة، ألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبد الجابر، مكس وماستر شريف عبد الجابر، جيتار مصطفى نصر، أورج محمود شاهي، طبلة سعيد أرتيست، رق حازم زيدان، وتم الاستعانة بكورال مجموعة احمد سعودي، والكليب تصوير هاني شانا، ومونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.