ممازحا "شيبة".. مصطفى خاطر ينشر صورة رفقة الفيشاوي: معندناش رحمة

نشر الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان أحمد فاروق الفيشاوي، والمطرب أحمد شيبة وهو غارق في النوم ومستلقي على السرير، من كواليس فيلم "ثانية واحدة".

وكتب خاطر: "شيبة يا عيني جاي مطبق بس أنا وفيشا معندناش رحمة".

يذكر أن الفنان مصطفى خاطر يواصل تصوير مشاهده بفيلم "ثانية واحدة" مع المخرج أكرم فريد، خلال الأيام الحالية.

الفيلم يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ويكثف أبطال العمل عدد ساعات التصوير، بعدما توقف لعدة أيام.

"ثانية واحدة" من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد وإنتاج محمد السبكي، وبطولة دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.

مصطفى خاطر مدرب تخسيس.. وروجينا: "استفدت أوي يا عمري"

وكان قال الفنان مصطفى خاطر، إنه سيقوم بمساعدة متابعيه عبر مواقع "السوشيال ميديا"، في خسارة الوزن الزائد، من خلال نشر فيديوهات لحركات رياضية يقوم بها، وذلك بشكل أسبوعي يوم الجمعة.

ونشر "خاطر" عبر حسابه على إنستجرام، فيديو له يشرح فيه حركات الـ"هولا هوب"، تحت عنوان "صباح الرياضة والتفاؤل".

وسقط الـ"الهولا هوب" من جسد مصطفى خاطر، الذي لم يستطع التحكم في حركاته الراقصة، وتسبب في انتزاع ضحكات من يقوم بتصويره.

وعلّق له الفنان أوس أوس، زميله في فرقة "مسرح مصر": "عاش ياكوتش، إحنا متابعينك من جزر القمر".

وعلقت الفنانة روجينا، بطريقة "فدوي" التي جسدت دورها في مسلسل البرنس، بقولها: "أنا استفدت أوي ياعمري، مستنية التدريب اللي جاي ياكوتش".