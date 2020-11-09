جامعة بنها: قرار فصل 23 طالبا رسالة تحذير وردع للمخالفين

قال ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها، إنه تم فصل 23 طالبًا في الجامعة لمدة أسبوع، بسبب عدم ارتداء الكمامات الطبية وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19، تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف "الجيزاوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى أن القرار كان صعب، لكنه يصب في مصلحة الطلاب الذين هم في مقدمة أولويات الجامعة، موضحًا أنه يجب تطبيق عقاب رادع لإرسال رسالة بأن الأمر جاد ولن يتم السماح بعدم ارتداء الكمامة داخل الجامعة، لأنها حائط الصد الأول في مواجهة الجائحة.

وكان أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة، مشددًا أن يطبق القرار على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، بالإضافة إلى العاملين.