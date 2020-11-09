وزير المالية: زيادة مرتبات المدرسين والأطباء ليست الخطوة الأخيرة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن زيادة مرتبات المدرسين وأعضاء المهن الطبية، ليست الخطوة الأخيرة، موضحا: "الرئيس كان عايز يدي أكتر، لكن أنا قلت له دي إمكاناتي وقدراتي في السنة المالية"، ونحن نقدم كل التقدير للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وعندما تتوفر أي مساحة في الموازنة، ستقدم الدولة المزيد للمعلمين.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن استدامة الإصلاح ستكون بالإنسان المصري وصحته وتعليمه، والدولة دخلت في منظومة التأمين الصحي، رغم ارتفاع التكاليف، ومسألة تسريع العمل في هذه المنظومة لا يعتمد على التمويل فقط، لأن التمويل جاهز، لكن يعتمد على ما تتطلبه المنظمة من التدريب للأطباء، والبنية التحتية.

وشدد وزير المالية، على أنه لا يوجد أي ضرائب في المرحلة المقبلة، لا على قطاع الأعمال، ولا المواطنين، موضحا: "معنديش خطة لفرض ضرائب خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن مصر لن تستطيع توفير وظائف لمواطنيها، إلا بالقطاع الخاص، ولذلك تشجعه، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة دعم المصانع، وقطاع السياحة، وتم رفع الضريبة العقارية عنهم، وأصحاب المصانع قدموا طلبا لرفع الضريبة العقارية، وفي الظروف التي نعيشها الدولة ستدعمهم لأن تعثرهم ليس في صالح الدولة.

وبالنسبة للعينة العشوائية في الضرائب، قال إن هناك تراكمات، وفي 31 ديسمبر سيتم ميكنة منظومة الضرائب، و"أوعد الناس، أه فيه حاجات تعبتكم لكن شغالين عليها، ولن يمر 2021، إلا ويكون نظام الضرائب المصرية في وضع أفضل".