وزير المالية: مصر تعرضت لصدمات اقتصادية كثيرة لم يشعر بها المواطن

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الدين يمكن أن يكون صغيرا، ولكن المهم حجم الناتج، والدليل على ذلك أن أكثر بلدين لديهما دين هما اليابان، والولايات المتحدة، ولكنهما لديهما ناتجا محليا قويا.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الاقتصاد المصري ينمو والمشروعات تفتح، وهذا يزيد من حصيلة الضرائب، ما يقلل فوائد الدين، ومصر في الفترة الأخيرة "عملت إعادة هيكلة للدين".

وتابع وزير المالية، أن مصر تعرضت للكثير من الصدمات الاقتصادية ولم يشعر بها المواطن، مثل أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، ما دفع المستثمرين لسحب أموالهم من هذه الأسواق الناشئة، ولكن أثبتنا للعالم أن الاقتصاد المصري قوي واستطاع الثبات ويكمل طريقه.

ولفت، إلى أن أرقام الواردات تزيد سواء سلع غذائية أو طبية، ولو لم تكن مصر تمتلك قدرا كافيا من الاحتياطي النقدي لم تكن تستطع شراء هذه السلع، موضحا أنه لا يوجد قرارات بإصدار سندات جديدة في العام الحالي.

وأكد أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن مصروفات وإيرادات، والفارق بينهما هو العجز، ومن الممكن أن يتم تمويلهم من داخل البلد عن طريق البنوك، أو الصناديق الاستثمارية.

وأشار إلى أن حجم استثمار الأجانب في سندات الدين حوالي 21 مليار دولار، ومصر طرحت العديد من السندات الخضراء بقيمة 3.75 مليار دولار، وهذا يعني أن المستثمرين يثقون في الدولة وسياساتها، والاستقرار الموجود بها.