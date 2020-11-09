وزير المالية: جاهزون للموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر مستعدة جيدًا للموجة الثانية من فيروس كورنا المستجد، معقبا: "إن شاء الله متجيش، ولكن إن جات إحنا بإذن الله جاهزين".

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة فيروس كورونا، أنفق منها 65 مليار جنيه، حتى 30 يونيو، وفي الموازنة الجديدة طلب الرئيس تخصيص مبلغ آخر احتياطيا للموجة الجديدة.

وتابع وزير المالية، أنه رغم انخفاض الناتج المحلي، أن الـ65 مليار التي أنفقت ذهبت لشراء مستلزمات طبية لفيروس كورونا، وتوفير السلع الغذائية، ودعم العمالة المنتظمة، وتوفير دعم لأعضاء المهن الطبية.

وأشار، إلى أن الدولة أعلنت في بداية فيروس كورونا، أنها لا تستهدف فائضا أكثر من 2%، وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك، وبعد النجاح الذي حققته مصر رفع صندوق النقد الدولي بنفسه، ومصر حققت إيرادات في الربع الأول من العام المالي 18.4 مليار جنيه، جاءت من الضرائب نتيجة الإصلاحات الضريبية التي اتبعتها مصر العام الماضي.

ولفت "معيط"، إلى أن مصر كانت تأمل قبل أزمة أن ينخفض العجز إلى 6.3%، ولكن بعد فيروس كورونا حققت 7.9%، وتأمل في العام الحالي أن تحقق 7.5%، وقد تصل إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 0.5%، ونموا بحوالي 3.5%.