وزير المالية: سنعيد النظر في ضريبة الأطيان الزراعية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن ضريبة الأطيان الزراعية مؤجلة لمدة عامين، وستعيد الدولة دراسة وضعها ومستقبلها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "معيط"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، اليوم، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه غير راض على حصيلة الضرائب العقارية، وهي نحو 5 مليارات، وسنعيد النظر في القانون، للوصول إلى نموذج مبسط وسهل.

وعن حصوله على جائزة الكونجرس الطبي، قال معيط: "وزير مالية شغلته إنه يجيب فلوس، والجائزة للي خد القرار واللي تحمل تبعات القرار، واللي خد قرار الإصلاح الاقتصادي هو الرئيس، واللي تحمل تبعاته هو الشعب المصري، والعالم يثق فينا لأننا اتخذنا قرارت صعبة ووضعتنا على الطريق الصحيح".

وتابع: الرئيس يتحمل مسؤولية ضخمة كبيرة في ظروف صعبة، وفي ظروف في أصعب الأماكن، والشعب قد يتألم من تبعات الإصلاح الاقتصادي، لكن الذين في البلاد التي تُدمر يتألمون أيضا، وفي مصر نتألم، ولدينا أملا في الأفضل والإصلاح، وله آخر، أما آلم مواطني الدول الأخرى، فهو صعب جدا، والبلد بتكبر ومشاريعها بتكتر، وقدرات الدولة تزيدن وهذا يعود على المواطنين".

وأوضح: "الرئيس في مرات عديدة قالي: (فكها شوية)، لكنه يقدر القدرات وفي بعض الأحيان، يرجع ويقول لي: (هتقدر تعملها؟ لو مش هتقدر تعملها قولي)".