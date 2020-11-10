استشاري حساسية ومناعة: كورونا يضرب بقوة.. والكمامة حائط صد

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر دخلت المرحلة الثانية للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولا نريد الدخول في نفس السيناريو الأوروبي الحالي الذي يشهد إغلاق لبعض الدول في القارة بعد تفشي الفيروس ولكن نريد تطبيق النموذج الصيني القائم على الالتزام بالتدابير الاحترازية لفيروس كورونا المستجد ولم يدخل الموجة الثانية حتى الآن.

وأضاف "الحداد" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية “extra news” أن الشتاء يمثل تحديا كبيرا ولكن الكمامة هي حائط الصد الوحيد للفيروس والتباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة الشخصية وستعمل الكمامة على التقليل من الإصابة بأمراض الجهاز التنفسية وليس كورونا فحسب واستطرد "كورونا يضرب بقوة".

وتابع أن مصر اقتربت من الوصول إلى الحالة الصفرية لتسجيل الإصابات ولكن تهاون بعض الناس تسبب في عودة الإصابات مرة أخرى بارتفاع ملحوظ وأصبح الجميع ينبذ الشخص الذي يرتدي الكمامة على الرغم من أنه الوحيد الملتزم بالتدابير الاحترازية.