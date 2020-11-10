التضامن: نوفر أماكن لكل من لا مأوى له

قال محمد مظلوم مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مصر بها 35 مؤسسة رعاية تابعة للوزارة منها 24 مؤسسة للبنين و11 مؤسسة للبنات، بها كل أنواع الأطفال، جرى تقسيمهم إلى مراحل سنية.

وأضاف مظلوم خلال تصريحات مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "كل الأطفال بيبقوا مع بعض، سواء اللي جاي من جريمة أو اللي من الشارع أو تسليم من تلقاء نفسه أو سلمهم ذويهم".

وتابع، أنهم يحصلون على كل الخدمات الاجتماعية والنفسية: "في حالات كتير جدًا جالنا آباء وأمهات اشتكوا إنهم مش عارفين يسيطروا على ولادهم وإن البنت بتخرج كتير ومش بترجع وبتسهر وعاملة مشاكل ومش عارفين نسيطر عليها، ولي الأمر بيسلم الابن أو البنت بإيده لأنه فقد السيطرة أو القدرة على ترويض سلوكه".

وأردف، أن المؤسسة تحتويهم وتقدم لهم الدعم النفس والاجتماعي حتى يعودوا إلى أسرهم مرة أخرى وقد يستمرون في المؤسسة، وتتخلل فترة إقامتهم في مؤسسات الرعاية زيارات من الأسرة إلى الابن أو البنت.

وأوضح، أن كل هذه المؤسسات مجانية: "بعض الأسر ظروفها الاقتصادية لا تسمح وكل من لا مأوى لهم بالخارج فنحن نوفر لهم المأوى والرعاية والحماية والأمان ويعيشون معنا كأنهم يعيشون مع أسرهم ويمارسون حياتهم الطبيعية، ولدينا أفراد يؤدون الخدمة العسكرية ويقضون فترة إجازتهم من الخدمة لدينا".