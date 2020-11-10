والد بنات عبلة كامل يطمئن الجمهور: مرضها بالسرطان شائعة

نفى الفنان أحمد كمال الأخبار التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة زوجته السابقة ووالدة بناته بمرض السرطان.

وكتب كمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنانة عبله كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة".

ونشر المخرج المسرحي ناصر عبدالمنعم تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "كل ما يثار حول صحة الفنانة القديرة عبلة كامل مجرد شائعات وأكاذيب، وهى بخير والحمد لله.. وتأكدت بنفسي من ذلك وتواصلت مع صديقي الفنان الكبير أحمد كمال".

كان عدد من الأخبار قد تداولت مؤخرا حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان وفى مرحلة أخيرة.

يذكر أن جريدة "الوطن" كانت قد انفردت منذ عدة أشهر بخبر اعتزال عبلة كامل للفن.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

وعلمت "الوطن" أن أحد المخرجين الذين تعاون مع "كامل" سابقًا في أحد الأعمال الدرامية، يعتزم تقديم جزء جديد من "سلسال الدم"، والذي كانت تلعب بطولته، لكنه لم ينجح في الوصول إليها منذ فترة طويلة.

وتخرجت عبلة كامل في كلية الآداب قسم مكتبات عام 1984، وبدأت نشاطها الفني في مسرح الطليعة، وكان أول عمل لها المشاركه في مونو دراما "نوبة صحيان"، ثم عملت مع محمد صبحي فى مسرحية "وجهة نظر"، ومع لينين الرملي في مسرحيات عديدة منها "وجع دماغ"، و"الحادثة".

واكتسبت "كامل" شهرة كبيرة من عملها في المسلسلات التلفزيونية مثل "ليالي الحلمية"، و"لن أعيش في جلباب أبي"، و"الشهد والدموع"، و"هوانم جاردن سيتي".

كما شاركت في السينما في أفلام "الوداع يا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"سيداتي آنساتي"، وقشر البندق".

وشاركت عبلة كامل في سينما الشباب في أفلام "اللمبي"، و"كلم ماما"، و"اللي بالي بالك"، و"خالتي فرنسا".