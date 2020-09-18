40 سنة فن.. عبلة كامل "تليفون قديم.. وخجل شديد.. ونية في الاعتزال"

60 عامًا.. هو العمر الزمني للفنانة عبلة كامل، باعتبارها من مواليد 1960، والتي بدأت حياتها الفنية في ثمانينات القرن الماضي، و40 عامًا من الفن الذي بدأته من خلال مسرح الجامعة، ومسرح الطليعة، حتى اكتشفها المخرج العالمي يوسف شاهين، ويقدمها في ثلاثة أعمال فنية "الوداع يابونابرت، اليوم السادس، إسكندرية كمان وكمان".

نجاحات كثيرة حققتها الفنانة عبلة كامل، التي تتمتع برصيد يتجاوز الـ 100 عمل فني ما بين سينما ودراما ومسرح، ولكن في عِز نجاحها وتألقها أصبحت لا ترد على هاتفها المحمول ولم يستطع صناع الفن الوصول إليها، لتخرج أقاويل حول قرار اعتزالها، أو نيتها في الاعتزال.

السيناريست مجدي صابر، والذي قدمت معه عبلة كامل عدد من الأعمال الدرامية أخرها "سلسال الدم" بأجزاءه الخمسة منذ عام 2013 وحتى 2018، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أرجع اختفاءها لخجلها الشديد وتواضعها الجم، خصوصًا وأنها ترفض الظهور الإعلامي ولقاءاتها التليفزيونية القليلة كانت في بدايتها فقط.

وعن عدم تعاون عبلة كامل مع وسائل الإعلام والصحافة، أكد الناقد الفني طارق الشناوي أنها تسير على خطى الفنان محمود مرسي في عدم الظهور للإعلام والتحدث للصحافة، فضلًأ عن رغبتها في عدم الكلام، مستشهدًا بإحدى ندوات مسلسل"لن أعيش في جلباب أبي" في تسعينات القرن الماضي، والتي حضرتها "عبلة" بعد إلحاح من الراحل نور الشريف، ولكنها لم تنطق كلمة واحدة وجميع أسئلة الحضور أجاب عنها نور.

أما الفنان أحمد كمال، الزوج السابق للفنانة عبلة كامل، أرجع سبب اختفاءها حاليًا وعدم قبولها الأعمال الفنية إلى التخوف من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها لا تملك حسابات على مواقع السوشيال ميديا، وهاتفها المحمول من طراز قديم.

وعن اختفاءها وعدم ردها على الهاتف، قال نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، إن عبلة كامل تفكر في الاعتزال منذ عامين وطلب منها التفكير والتريث ولم تخبره حتى الأن بقرارها، ولم يستطع الوصول إليها "بترد على التليفون بصعوبة".

وكانت مصادر خاصة أكدت أن الفنانة عبلة كامل قررت إنهاء مشوارها الفني، من خلال ابتعادها عن التمثيل وإعلان اعتزالها للدائرة المحيطة بها.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

ومن الأفلام التي قدمتها عبلة كامل مع الفنان أحمد زكي "هيستريا، سواق الهانم".

ومن الأفلام السينمائية التي قدمتها عبلة كامل "سيداتي أنساتي، الستات، خالتي فرنسا، اللمبي، كلم ماما".

من أشهر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها عبلة كامل "الشهد والدموع، المال والبنون، ليالي الحلمية، ضمير أبلة حكمت، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء".