أشرف زكي يحسم جدل شائعة إصابة عبلة كامل بالسرطان: صحتها زي الفل

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانة عبلة كامل تتمتع بصحة جيدة جدا ولا صحة لما تردد خلال ساعات عن إصابتها بمرض السرطان.

وقال أشرف زكي لـ"الوطن": عبلة كامل زي الفل وتتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد خلال ساعات بمرضها فكل ما أثير منذ ساعات شائعات.

وعن اعتزال الفنانة عبلة كامل، قال "زكي"، خلال اتصال هاتفي في لقاء سابق ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الفنانة عبلة كامل، تحدثت معه منذ عامين عن نيتها الاعتزال، "طلبت منها وقولتلها يا حاجة فكري وأدرسي الموضوع كويس، وأبقي ردي عليا، ومن ساعتها محصلش أي اتصال بينا، لأن هي صعبة شوية في التليفونات، ومحصلش حاجة".

وتابع: "لقيت ناس كتير بيكلموني وبيسألوني عن حقيقة اعتزالها، ودي هي المعلومة اللي عندي، عبلة كامل نجمة كبيرة ومطلوبة، دي تشاور، والإنتاج يتمنوا، كانت عاملة بورشيا في تاجر البندقية واحنا في كلية الآداب بالجامعة، كانت مكسرة الدنيا".وكانت مصادر خاصة أكدت إن الفنانة عبلة كامل قررت إنهاء مشوارها الفني، من خلال ابتعادها عن التمثيل وإعلان اعتزالها للدائرة المحيطة بها.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن عبلة كامل غيّرت جميع أرقامها، لرغبتها التامة في الابتعاد وعدم وصول أي شخص لها، لافتة إلى أنها ختمت مسيرتها الفنية بالجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"

ومن الأفلام التي قدمتها عبلة كامل مع الفنان أحمد زكي "هيستريا، سواق الهانم".

ومن الأفلام السينمائية التي قدمتها عبلة كامل "سيداتي أنساتي، الستات، خالتي فرنسا، اللمبي، كلم ماما".

من أشهر الأعمال الدرامية التي شاركت فيها عبلة كامل "الشهد والدموع، المال والبنون، ليالي الحلمية، ضمير أبلة حكمت، لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء".