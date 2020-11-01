صور.. بكاء عبدالباسط حمودة خلال تشييع جثمان جارته ومربية أولاده

شُيع قبل قليل، جثمان "صباح" جارة الفنان عبدالباسط حمودة ومربية أولاده من باب النصر، بعد وفاتها صباح اليوم، حسبما أعلنت هدير ابنة المطرب الشعبي عبر حسابها الشخصي.

ودخل "عبدالباسط" في نوبة بكاء شديدة، خاصة أنه تجمع بينهما صداقة تقترب من 25 عاماً.

يذكر أن المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة أثار جدلاً منذ فترة بسبب تصريحاته الأخيرة، وغضب أسرة الفنان الراحل توفيق الدقن، حيث صرح في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" على قناة القاهرة والناس من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي بأنه تربطه صلة قرابة به، حيث قال "توفيق الدقن خالي أخو أمي، ومرة اداني علقة في الشارع علشان كان متفق معايا أروح أغني في عيد ميلاد رانيا فريد شوقي، وأنا ما روحتش، فجالي تاني يوم وضربني".

ونفى المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين، في بيان، ما قاله حمودة، مؤكدا أن المطرب الشعبي تربطه صلة قرابة بعيدة بعائلة "الدقن" وهي عائلة كبيرة، ومنتشرة في المحافظات، لكن لا صلة له بالفنان الراحل، ولم يكن يعرفه بالأساس، حيث يقول: "لدي خمس عمات، هن فقط شقيقات أبي، وجميعهن رحمهن الله لديهن أبناء ليس من بينهم عبدالباسط حمودة"، مشيرا إلى أن ابن عمته الدكتور توفيق الدقن، والمقيم حاليا في دولة الكويت، قد تحدث معه اليوم معلنا استياءه من تلك التصريحات.

وعن القصة التي سردها والتي تخص عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، يقول: "هذه القصة مختلقة من أساسها، فوالدي لم يكن يعرفه، ولم يلتق به كما ادعى، إذا استمر في كذبه فسوف أقاضيه".