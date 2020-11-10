قواعد اللعبة تغيرت بنسبة 90%.. القصة الكاملة للقاح "فايزر" ضد كورونا

أمل جديد لإنقاذ البشرية من وباء فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت شركتا شركتا "فايزر" و"بيونتيك" للأدوية، أن اللقاح ضد "كوفيد-19" اللذان تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه، وفقا لفرانس برس.

وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفاعلية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في المجموعة التي تلقت اللقاح، وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد 7 أيام من تلقي الجرعة الثانية، و28 يوما من الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

ولدى "فايزر" اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

رئيس فايزر: قواعد اللعبة تغيرت بنسبة 90%

من جهته، أكد ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر للأدوية، أن قواعد اللعبة تغيرت بنسبة 90%، لافتا إلى أن البشرية أصبح لديها أمل بنسبة 90% في حربها ضد الفيروس القاتل.

وأوضح "بورلا" في تصريحات تلفزيونية لـ"CNN"، أنه لا يعرف حتى الآن الفترة التي تستمر فيها فاعلية اللقاح، وأنهم يجروا حاليا دراسات لمعرفة ذلك، مشيرا إلى أنهم سيراقبوا 44 شخصا حصلوا على المصل بالفعل لمدة عامين لمعرفة ذلك.

ولفت رئيس فايزر للأدوية أنهم سيراقبوا أيضا متانة الاستجابة المناعية للمصل، معتبرا أنه سيكون أعظم تطور طبي في الـ100عام الماضية، مع حاجة العالم الشديدة له، وفي الوقت الذي تحدث فيه 100 ألف إصابة يوميا في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، خلاف الوفيات وفقدان فرص العمل.

وكشف رئيس الشركة عن أنهم سيكونوا في وضع جيد إذا تمكنوا من إنتاج 50 مليون جرعة هذا العام وتوزيعها عالميا، مشيرا إلى أن وضعهم الجيد يمكنهم من إنتاج 1.3 مليار جرعة.

خبير الأمراض المعدية وسبل الوقاية: لقاح كورونا بداية النهاية للفيروس ولا بديل عن استمرار الاجراءت

وتمنى البروفيسور هايو زيب، خبير الأمراض المعدية وسبل الوقاية، أن يكون هذا اللقاح بداية النهاية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لن يكون متوفر للجميع في البداية، مطالبا بالاستمرار في إجراءات السلامة والأمان ضد الفيروس.

وتوقع "زيب" في تصريحات لـ"دوتشيه فيلله"، أن يرخص المصل الجديد خلال شهر ديسمبر المقبل، أو بداية عام 2021، لافتا إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA ومنظمات الادوية الأوربية، تراجع الدراسات الخاصة باللقاح من أجل ترخيصه.

واعتبر خبير الأمراض المعدية أن وصول اللقاح الجديد لـ8 مليار نسمة من البشر مهمة جبارة، وأن هناك جهود كبيرة من منظمة الصحة العالمية ليكون هناك عدل في توزيع اللقاح بين الدول الغنية والفقيرة، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة الدول الفقيرة في حصولها على نصيبها من اللقاح.

الصحة: تفاوضنا مع "فايزر" للحصول على 20% من احتياجاتنا من لقاح كورونا

من جهته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر تفاوضت مع شركة فايزر الأمريكية في شهر أكتوبر الماضي، للحصول على 20% من احتياجاتها بالفعل من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ أن أعلنت الشركة عن وصول لقاحها الخاص بكورونا للمرحلة الثالثة في التجارب السريرية.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن شركة فايزر أعلنت أن اللقاح الخاص بها يضمن إنتاج أجسام مضادة بنسبة 90%، ولكن يجب القول بأن معظم اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلنيكية بها فعالية تتجاوز الـ90%.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن اللقاحين الصينيين الموجودين في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينكية، ويتم تجريبهم في مصر تضمن نسبة فعالية 90%، ولكن يبقى الجانب العلمي: "نحن في انتظار لقاح ونتمنى أن يكون موجود وفعال، لازم ننتظر حتى الانتهاء من المرحلة الثالثة، والتجارب السريرية كافة".

وتابع الدكتور خالد مجاهد: "لقاح فايزر لم ينته حتى الآن من المرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، شيء مبشر أن يكون فيه لقاح يوصل ويوفر ويفرز أجسام مضادة أكثر من 90%، ولو بيفرز أجسام مضادة بنسبة 50% ده يبقى لقاح ناجح، لكن لقاح فايزر مش الوحيد اللي بيفرز فعالية وأجسام مضادة بنسبة أكثر من 90%".