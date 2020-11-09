رئيس شعبة الأدوية: أتوقع إقامة مصنع لـ"فايزر" بمصر لإنتاج لقاح كورونا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العالم كله يعمل حالياً على إيجاد علاج لفيروس كورونا أو الوقاية من خلال استخدام لقاحات، لافتًا إلى أن جامعة أكسفورد كانت من أوائل الدول التي عملت في هذا المجال، وكانت الأقرب إلى طرح لقاحها في شهر سبتمبر الماضي، لكن أثناء التجارب السريرية ظهرت بعض الأعراض على بعض الحالات، وهو ما أوقف مساعي الشركة لطرح اللقاح لإعادة دراسة اللقاح من أجل التأكد من أمانه.

وأضاف عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة ""DMC: "مصر سارت في خطوط متوازية وتعاقدت على 30 مليون جرعة من لقاح كورونا بشركة استرازينيكا وأكسفورد وسنحصل عليه فور حصوله على الموافقة".

وتابع: "مصر دخلت منظومة الأبحاث على بعض لقاحات كورونا، وتعتبر "فاكسيرا" مجهزة لتصنيع لقاح كورونا بالاتفاق مع إحدى الشركات الصينية، وهذا اللقاح تُجرى الدراسات عليه الآن".

وأردف: "لدينا نشاط في الحكومة ومنفتحون على كل دول العالم فيما يتعلق بلقاح كورونا، وأتوقع وجود مصنع لشركة "فايزر" بمصر بعدما تنتهي التجارب السريرية، وتحصل الشركة على الموافقات الخاصة ببداية إنتاجه ومن المتوقع طرحه في الربع الأول من العام المقبل والنتائج مبشرة".