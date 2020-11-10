بعد مرور 27 عاما من عرضه.. أبطال "ذئاب الجبل" الغائبين الحاضرين

"قالوا علينا ديابة.. وإحنا يا ناس غلابة يا مغنواتي غني.. حكايتنا ع الربابة".. بمجرد سماع تلك الكلمات يتذكر الجمهور مباشرة تتر مسلسل "ذئاب الجبل"، حيث إنه يعتبر من الأعمال المهمة في الدراما المصرية التي تناقش مشكلات الصعيد.

تدور أحداث المسلسل في بلدة تسمى بهتون الجبل التي يعيش فيها عائلة "هوارة" والتي تلتزم بالعديد من العادات والتقاليد المتعصبة، والتي قام فيها "الشيخ بدار" بكسر العادات المتعارف عليها وقام بتزويج ابنته إلى رجل غريب عن العائلة، ما يدفع شقيقها لأن يحاول قتلها.

ويحتفل أبطال "ذئاب الجبل" بمرور 27 عاماً على عرض المسلسل، حيث استضافت منذ قليل الإعلامية إسعاد يونس في "صاحبة السعادة" أبطال المسلسل وتحدث أبطاله عن كواليس تصويره، وأهم المواقف الكوميدية والصعبة أثناء تصوير المسلسل.

العمل من إخراج مجدي أبو عميرة، ومن بطولة كل من سماح أنور، عبد الله غيث، شريف منير، وائل نور، عبد الله محمود، وفاء مكي، حمدي غيث، زوزو نبيل، إنعام سالوسة، فاروق نجيب، ميرنا وليد .

وفي التقرير التالي نرصد أهم أبطال المسلسل الغائبين عن الاحتفال نتيجة لـ"وفاتهم" منذ سنوات، ولكن أدوارهم كانت مؤثرة وحاضرة للجمهور بالعمل الدرامي :-

- عبدالله غيث الذي جسد دور "علوان" توفي أثناء تصوير المسلسل.

- حمدي غيث جسد دور الشيخ بدار البدري، والد كلا من "أحمد عبد العزيز وسماح أنور"، وتوفي منذ 14 عاماً.

- وائل نور الذي جسد دور المهندس صلاح، وكان له دور مهم وفعال في منع محاولة القتل، وقد توفي "نور" منذ 4 سنوات بحي العجمي بمدينة الإسكندرية إثر أزمة قلبية مفاجئة داهمته أثناء تواجده بالمدينة الساحلية لتصوير مسلسل "شقة فيصل" للمخرجة شيرين عادل.

- عبد الله محمود الذي جسد دور المفتش عصام، وهو الذي كان يواجه الهارب باستمرار ولكن تعاطف معه في النهاية، وقد توفي منذ 15 عاماً يوم 9 يونيو 2005 .

- فاروق نجيب جسد شخصية "نفادي" ضمن أحداث المسلسل، وتوفي يوم 21 يناير 2014 منذ 6 سنوات فقط، وذلك بعد صراع طويل مع مرض القلب .