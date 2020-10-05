أحمد زاهر: بدايتي كانت في "ذئاب الجبل".. ظهرت في مشهد واحد بـ"قفايا"

كشف الفنان أحمد زاهر، عن أن بدايته كانت في مسلسل "ذئاب الجبل"، موضحا أنه لا أحد يتذكر نهائيا أنه شارك في مسلسل ذئاب الجبل، لأنه لم يظهر سوى في مشهد واحد، ولم يظهر فيه نهائيا بوجهه.

وأضاف "زاهر"، في لقاء خاص مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن "عمر ما حدث يفتكر أن شاركت في ذئاب الجبل، عشان كنت ظهرت في مشهد واحد مع الفنان وائل نور، كنت ظاهر بقفايا في المشهد، وكانوا مخليين شكلي أسود".

وتابع: أنه بعد ذلك المسلسل تم ترشيحه لمسلسل الرجل الآخر من قبل الفنان نور الشريف، موضحا أنه هو كان سبب دخوله في التمثيل بشكل كبير، وهو أستاذه ومعلمه، لافتا إلى أن مسلسل الرجل الآخر كانت الانطلاقة الحقيقية بالنسبة له.

وأردف أن دوره في مسلسل الرجل الآخر حقق نجاحا كبيرا بشكل كبير، ومن ثم بدأت الأدوار تأتي له دورا تلو الآخر فيما بعد، ومن ثم أصبح أحمد زاهر في الوقت الحالي.

يذكر ان آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، كل من فيلم "زنزانة 7، والذي يتم عرضه في السينمات ودور العرض في الوقت الحالي، وايضا مسلسل "البرنس" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشهر الكريم، وسط تفاعل كبير من المشاهدين في مصر والوطن العربي، والذي كان من بطولة كلاً من " محمد رمضان، ريم سامي، إداورد، نور اللبنانية، رحاب الجمل، أحمد داش، محمد ياسر "، من إخراج: محمد سامي.