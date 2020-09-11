صورة.. إسعاد يونس تحاور "ذئاب الجبل" على شاشة "dmc"

كشف الفنان صلاح عبد الله، عن ظهوره ضيفًا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في إحدى حلقات الموسم الجديد من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة"، الذي يُعرض على شاشة قناة "dmc".

ونشر صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من كواليس الحلقة، إذ تجمعه بالفنان أحمد عبد العزيز، وسماح أنور، وميرنا وليد، والمخرج مجدي أبو عميرة، مُعلقًا عليها، بقوله: "قريبًا ذئاب الجبل يا سادة مع صاحبة السعادة.. حلقة نار نار هتزيح الستار عن أغرب الأسرار".

وأنهى الفنان أحمد حلمي، حالة الجدل المثارة حول ماهية ضيف أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس، حيث أعلن حلوله ضيفًا على الأخيرة، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشر حلمي مقطعًا مصورًا من الكواليس، مرتديا جلبابا بلديا، وعلق عليه قائلاً: "إستنوني في صاحبة السعادة مع الرائعة إسعاد يونس قريباً".

ونشرت قناة dmc العارضة للبرنامج، عبر صفحتها الرسمية فيديو دعائيا للبرنامج، كاشفة عن أنه سيعرض قريبًا، ومن المقرر أن يذاع البرنامج مساء الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع.