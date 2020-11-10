  البرازيل تعلق التجارب السريرية على لقاح صيني مضاد لكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، أنَّها علقت التجارب السريرية على لقاح تجريبي صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بعد تعرض أحد المتطوعين لـ"حادث خطير" لم تحدد ماهيته.

وأضافت السلطات البرازيلية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنَّها قررت وقف التجارب السريرية على لقاح "كورونافاك" بعد حادث خطير.

تأتي هذه الانتكاسة للقاح "كورونافاك" الذي يطوره مختبر "سينوفاك بايوتيك" الصيني عقب إعلان المجموعة الدوائية الأمريكية العملاقة "فايزر"، أنَّ لقاحها التجريبي المضاد لكورونا "أثبت فعالية بنسبة 90%" في الوقاية من فيروس "كوفيد -19".

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتيك"، قبل قليل، أنَّ اللقاح ضد "كوفيد -19" الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إنَّه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحا وهميا، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، حسبما نقلت "فرانس برس".

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

ولدى "فايزر"، اتفاقًا لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.

وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

وينصّ بروتوكول الاختبارات على إجراء تحليل للمعطيات سريع نسبيًا، لكن علماء وإحصائيين في مجال البيولوجيا وخبراء في الاختبارات السريرية حذّروا من مخاطر منح اعتماد متسرّع، وفضّلوا اختبار اللقاح لبضعة أشهر إضافية، للتأكّد من فاعليته وآثاره الجانبية المحتملة.