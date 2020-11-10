5 حلول غير تقليدية لمواجهة الأمطار في القاهرة الجديدة

بدأت ملامح الشتاء في الظهور بوضوح قبل أيام قليلة، حيث تساقطت الأمطار في عدد من المناطق والمحافظات، ما يبشر باقتراب موسم سقوط الأمطار والسيول.

واستعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحلول غير تقليدية استعدادا لمواجهة موسم الأمطار والسيول، داخل مدينة القاهرة الجديدة.

وترصد السطور التالية، الحلول غير التقليدية التي نفذتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل مدينة القاهرة الجديدة، لمواجهة فصل الشتاء وتجنبا لتكرار سيناريو الغرق داخل المدينة، نتيجة تساقط كميات كبيرة من مياه الأمطار والسيول داخلها، على فترات متقاربة، ما يؤدي إلى غرق الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية لساعات طويلة، كما حدث في العام الماضي.

5 حلول غير التقليدية لمواجهة سقوط الأمطاروالسيول بمدينة القاهرة الجديدة

1- استغلال الجزر الوسطى بالطرق الرئيسية، وبعض المناطق الخضراء، كمسطحات لتخزين مياه الأمطار، بتعديل ميول بعض الطرق وتصريف المياه لطبقات التربة للمخزون الجوفي، مع مراعاة المعايير الفنية والبيئية المطلوبة، بما يخفف العبء عن شبكات الصرف الصحي، ويقلل زمن مكوث المياه بالطرقات، وتفادي المخاطر الناجمة عن تسربها للمباني، مع مراعاة العوامل الجمالية في التصميمات، بما يتيح إمكانية استخدام هذه المسطحات كأماكن ترفيهية للسكان، إلى جانب إضافتها للمسة حضارية وجمالية للمدينة، مثل "حديقة الشويفات".

2- تنفيذ مصدات لتوجيه المياه نحو الجزر الوسطى بالطرق داخل مدينة القاهرة الجديدة.

3- الاستفادة من مياه الأمطار بعد تجميعها، سواء عن طريق آبار الشحن الجوفي، أو إعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء بمدينة القاهرة الجديدة.

4- تنفيذ بيارات الشحن الجوفي بنقاط تجمع المياه بالطرق الرئيسية، والتي تساهم في تصريف مياه الأمطار لطبقات التربة كمخزون جوفي بهدف تعميمها بجميع المناطق.

5- دعم منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال عمل ازدواج لبعض خطوط الصرف الرئيسية، ومنها جنوب الأكاديمية بطول 4.5 كم، مع زيادة كفاءة طاقات محطات الرفع بدعمها بطلمبات جديدة إضافية، وسيتم تعميم هذا الإجراء على جميع خطوط الصرف بالمدينة في المراحل المقبلة.