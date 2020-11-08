11 نصيحة للحد من الحوادث خلال فصل الشتاء.. تعرف عليها

رفعت أجهزة المدن الجديدة، حالة التأهب القصوى بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، وناشدت أجهزة المدن الجديدة، السكان اتخاذ كل التدابير والاحتياطات واتباع النصائح والإرشادات المتعلقة بالتعامل مع الطقس السيئ، ويأتي في مقدمتها..

1 - عدم الخروج إلى الشوارع بقدر الإمكان في أوقات العواصف الترابية أو سقوط الأمطار الشديدة.

2 - عدم البقاء في الأماكن المفتوحة أثناء البرق، والرعد، وعدم التقاط الصور خلال ساعات الرعد والبرق مطلقا.

3 -عدم السير بالسيارات أثناء المطر بسرعات عالية والالتزام بكافة القواعد المرورية.

4 - الابتعاد عن أعمدة الإنارة، أو اللافتات الكبيرة أو أي وسائل إعلانية خاصة المتصلة بالكهرباء.

5 - رفع قصارى الزهور المعلقة بالبلكونات والموضوعة على الأسوار، وعلى النوافذ، للحد من الحوادث.

6 - التأكد من تركيب التند المعدنية بشكل آمن، الحد من انتشار الحوادث أثناء هطول الأمطار أو عند اشتداد العواصف الترابية.

7 - التخلص من جميع الفضلات، والأخشاب القديم ومخالفات الحدائق من عروق أشجار، والتي تشتعل ذاتياً جراء الاحتكاك بين محتويات القمامة أو النفيات الخشبية والورقية والمجاورة لمسكنك أو سطح بيتك، للحد من انتشار الحرائق بسبب زيادة سرعة الرياح.

8 - لا تترك سيارتك مصفوفة على حافة منحدر أو طريق مائل، أو في عرض الطريق، أو أسفل شجرة تالفة أو عمود إنارة مائل.

9 - التأكد من وجود الإسعافات الأولية بالمنزل.

10 - تجنب لمس الأسطح المرتبطة بالكهرباء خاصة خلال أوقات تساقط الأمطار.

11 - تفقد أسطح العقار الخاص بك، وقم برفع أي مخلفات أو تند أو ألواح خشبية أو معدنية، حرصا على أرواح المارة والمشاة بالطرق.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة القادمة.

مراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أصدر حزمة تكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، على مستوى الجمهورية بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدا خلال بيان صحفى على ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التى بها أمطار فى حالة الحاجة إلى ذلك، وتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.

تشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة

وكان رسلان، أكد أنه تم التوجيه أيضاً بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة.