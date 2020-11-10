ورشة لمشروع التنمية المحلية "تسريع الاستجابة للقضية السكانية" بالجيزة

تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذآ لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تشارك وحدة السكان بالمحافظة في أنطلاق ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والتي تعقد بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة خلال الفترة من ٩ إلي ١٢ نوفمبر الجاري وذلك لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب وذلك في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذاً لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية بهدف السيطرة علي الزيادة السكانية..

جاء ذلك بحضور السفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على المشروع ،واللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، والسيدة دولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان و الأستاذ عبد الحميد شرف رئيس قطاع الأحصاءات والتعدادات السكانية بالجهاز المركز للتعبئة والأحصاء والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وعدد من مستشاري المشروع من المجلس القومي للسكان وبمشاركة وحدات السكان بمحافظات " الجيزة والفيوم وبني سويف والقليوبية والمنيا " وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات.

حيث تم أفتتاح الورشة بالجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمات الحضور وأستعراض الهدف من الورشة وما سيتم عرضه بالبرنامج المزمع تنفيذه خلال مدة الورشة إلي جانب جلسة تعارف بين المشاركين وتبادل الخبرات بين المشاركين في المشروع سواء الفريق المركزي أو فرق المحافظات .إن الهدف من الورشة بناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء وأساليب العمل الجماعي لإدارة البرنامج السكاني والتعرف على نظام وأساليب تحليل وعرض البيانات فضلاً عن أساليب الشراكة الفعالة مع الوحدات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة للوصول للنتائج المرجوة منه ، وضرورة تعزيز جهود مختلف الجهات وفئات المجتمع للعمل علي رفع وعي الأسر تجاه الصحة الإنجابية لتحقيق السيطرة علي النمو السكاني خاصة بالقري والنجوع بمحافظات الوجه القبلي ومعالجة الزيادة السكانية الغير مبررة التي تلتهم جهود التنمية المبذولة من قبل الدولة وتحرم المواطن من الشعور بثمارها إلي جانب أثرها علي التوزيع الجغرافي الغير متوازن . وتناولت الورشة خلال اليوم الأول شرح تفصيلي عن البيانات الأحصائية للسكان وخصائص القرية المصرية الخاصة بالتعدادات السكانية ودراسة خصائص المجتمع المحلي من حيث حصر الإمكانيات والخدمات المتوفرة بالقري وتحديد الأحتياجات المطلوبة للنهوض بها بشكل متكامل إلي جانب عرض أهداف ومؤشرات المسح المعد عن صحة الأسرة المصرية من خلال الجهاز المركزي للتعبئة للوقوف صحة الأسرة المصرية . إلي جانب شرح مفصل عن دور وحدة نظم المعلومات الجغرافية GIS وأهميتة في المجالات والتخصصات المختلفة مثل التخطيط العمراني وحماية البيئة واستخدمات الأراضي وإدارة المرافق وغيرها لقدرتها علي تنظيم وتحليل المعلومات التي تمتاز بعدة قدرات منها ، إمكانية الربط بين البيانات المكانية والوصفية والقدرة علي التعامل مع عدة طبقات من البيانات في وقت واحد وقدرتها التحليلية والمساهمة في دعم إتخاذ القرارات.

بالإضافة إلي شرح وتعريف دور وحدة المتغيرات المكانية والتي تهدف إلي رصد المتغيرات المكانية للوصول للمعلومة سريعة التقنية حديثة من خلال صور الأقمار الصناعية للحفاظ علي نصيب أولادنا من الأجيال القادمة من أملاك الدولة " التنمية المستدامة " بهدف رصد ومتابعة كافة الأراضي سواء كانت أملاك عامة أو خاصة وقانونية بالإضافة إلي رصد التعديات علي الأراضي الزراعية بالبناء أو بالتبوير ومراقبتها والتحديات العامة التي تواجه المحافظات.

هذا وقد قامت الدكتورة فاطمة بتوضيح مفهوم القضية السكانيه بأبعادها المختلفة ومجهودات الحكومة لحلها ودور المشروع وخطته وآليات عمله وفي ختام اليوم تم عرض إنجازات المحافظات وتبادل الخبرات