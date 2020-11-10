عاجل.. الذهب يعاود الارتفاع.. والغرف التجارية: الهبوط كان بسبب "فايزر"

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات اليوم الثلاثاء، عقب تراجع بقيمة 43 جنيها أمس، في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية.

وسجّل الذهب عيار 24 اليوم، محليًا نحو 948 جنيهًا، مقابل 940 جنيهًا، أمس، بينما سجل عيار 21 نحو 830 جنيهًا، وعيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب 6.642 جنيه.

وقال نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنَّ الهبوط الكبير في سعر أعيرة الذهب، جاء بسبب إعلان شركة فايزر وبيونتيك، لقاح لفيروس كورونا تصل إلى 90%، وقد تحصلان هذا الشهر على تصريح من هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، كما أنّ اللقاح المكتشف يعد إنجازا كبيرا للصناعة، ويظهر دليلا على أنّ اللقاحات قد توقف المرض، وتحتاج هيئة الدواء والغذاء الأمريكية نسبة فعالية تتجاوز 50% للتصريح للقاح، ما أدى إلى هبوطه في البورصات العالمية، وهو ما هوى خلال 24 ساعة بقيمة الأونصة العالمية إلى دون 1862.30 دولارًا، أي بتراجع- 4.58%.

من جانبه، توقع رجب حامد، رئيس شركة سبائك الكويت، المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، موضحا أنّ الأسبوع الماضي ظهر ضعف في الإقبال على المشغولات الذهبية بكل عياراتها، ووصل سعر الجرام 21 لـ852 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 قيمة 729 جنيهًا، في حين وصل الجرام 24 عند 970 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6816 جنيهًا.

وذكرت مجموعة "سبائك الكويت"، في تقريرها الأسبوعي، الصادر صباح اليوم، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي لـ1860 دولارًا.

وتوقع تقرير مجموعة "سبائك"، أن يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي، ما يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز، متابعًا: "معروف في الأسواق أنّ مزيد من التحفيز يعني مزيدا من ضعف الدولار، واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار".

وأشار التقرير إلى أنّ الذهب صعد مدعومًا بأسباب أخرى، على رأسها إبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير وتشجيع الفيدرالي بلسان رئيسه جيروم باول على الاستمرار في حزم التحفيز وتشجيع دعم الدولار، إلى جانب بيانات سوق العمل الأمريكي عن شهر أكتوبر التي كانت في صالح الدولار، ورغم هذا هبط الدولار "اندكس" تحت 92.50 مع أنّ بيانات البطالة ظهرت 6.9% أفضل من شهر سبتمبر التي كانت فوق 7.7% وعدد الوظائف المستحدثة 638 ألف وظيفة أكبر من التوقعات التي كانت تصب تحت 600 ألف وظيفة.

ولفت إلى أنّ هذا الأمر أضعف الدولار، لأن الأغلبية ليس لديها يقين ثابت بعودة الانتعاش الاقتصادي، والحلول تتجه نحو اتجاه السيولة، وهذا الشعور زاد من الطلب على أونصة الذهب من قبل الصناديق الاستثمارية قبل الأفراد وارتفعت الأونصة من تحت حاجز 1900 دولار بداية الأسبوع لتلامس يوم الجمعة مستوى 1960 دولار للأونصة، وقد تصل أونصة الذهب في بداية الافتتاح يوم الاثنين، مع تأكيد فوز جو بايدن بالانتخابات وزيادة حدة التوترات السياسية وعدم التسليم السلمي للسلطة من الرئيس دونالد ترامب و معها يمكن ان نرى الذهب مستقر فوق 2000 دولار.

وعن الفضة، ذكر التقرير أنَها أنهت أسبوعها عند 25.60 دولار بعد أن هبطت 30 سنت من قمة أسعارها منذ 3 أسابيع، وتحركت الفضة الأسبوع الماضي بحدة مع كل التوترات الاقتصادية قبل السياسية، وظهر بوضوح تأثير التداولات الإلكترونية على أونصة الفضة، لأنّها حققت فرق تداول أكثر من 2 دولار ولازالت أونصة الفضة خارج توقعات المحللين لأنها بعيدة عن أسعارها السابقة التي حققتها عام 2011 بملامسة 49 دولار للأونصة، وهذا ما يؤكد أنّ الفضة تسير إلى كسر قمتها السابقة التي حققتها في أغسطس قرب مستوى 30 دولارًا.