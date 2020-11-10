هربًا من الديون.. شاب يحرق صديقيه بـ"مياه النار" في قطار طنطا

قررت النيابة العامة حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإصابة العمد والشروع في قتل صديقيه بماء النار، هربا من ديونه.

وأفادت تحقيقات النيابة أن الصداقة بين شابين تحولت إلى عداوة مع صديقهما الثالث، عقب تراكم الديون عليه لصالحهما، وعجزه عن سدادها لهما، فقررا مطالبته قضائيا بإيصالات أمانة.

ولم يجد الصديق الثالث مفرا من ملاحقة صديقيه له وتضييق الخناق عليه سوى الانتقام؛ إذ تربص بهما في محطة قطار المحلة، في أثناء عبور القطار إلى مدينة طنطا، وأحرقهما بماء النار.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالغربية، وجود علاقة شراكة وصداقة بين المجني عليهما وشخص ثالث، لكن وقع انفصال بينهم بسبب الديون؛ إذ استدان منهما الأول مبالغ كبيرة، وعجز عن سدادها.

وأفادت التحريات أن المتهم استقل معهما القطار من الإسكندرية، عقب زيارته للمطالبة بالدين، ولم يشعرا بركوبه القطار معهما، وفي أثناء توقف القطار في مدينة المحلة، نزل منه وألقى ماء النار عليهما من النافذة، ثم فر هاربا قبل أن تتمكن قوات الشرطة من تحديد هويته وضبطه.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، إصابة شخصين (مالكي محل هواتف محمولة، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بحروق متفرقة، وما قرراه بحدوث إصابتهما حال استقلالهما أحد القطارات بمدينة المحلة باتجاه مدينة السنطة، ألقى شخص مجهول مادة كاوية تجاههما في أثناء توقف القطار بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالغربية إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالإسكندرية)، ويرتبط بعلاقة شراكة تجارية، وتعاملات مالية مع المجني عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات استهدف المتهم وضبط حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظرا لكونه مدينا للمجني عليهما بمبالغ مالية، وتعثره في سدادها، ومداومتهما مطالبته بالسداد، فعقد العزم على التخلص منهما، وبإرشاده ضبطت الملابس التي كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين وجود آثار للمادة المستخدمة في الجريمة.