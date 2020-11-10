التضامن تدشن برنامج مودة 2020/2021.. وتفتتح بيت التطوع بحلوان

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، لتنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.

وتدشّن وزيرة التضامن خلال زيارتها لجامعة حلوان، مشروع مودة للعام الدراسي 2020- 2021، وتشهد عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المشروع وعرض أنشطة المشروع بجامعة حلوان، وعرض (on line) لـ22 تدريبًا يتم بالتوازى في كليات الجامعة، كما تفتتح " بيت التطوع" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على هامش توقيع البرتوكول وتدشين البرنامج.

ومشروع مودة تُنفّذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية، نظرا لارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

ويهدف المشروع إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات، بما يُساهِم في خفض معدلات الطلاق.

ووقّعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالي لتنفيذ البرنامج في الجامعات والمعاهد خلال فبراير 2019 ، وجرى إعداد دليل علمي للبرنامج واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، وجرى تعميمه بدءا من العام الدراسي 2019 / 2020.

من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، المشرف على مشروع "مودة" للحد من الطلاق، إنّ منصة مودة الإلكترونية على شبكة الإنترنت تردد عليها أكثر من 2 مليون و44 ألفا، بخلاف 100 ألف شخص حصل على الكورس أونلاين، وتسلموا شهادات باجتياز الدورة.

وأوضح أنّ هناك محور مكلفات الخدمة العامة؛ إذ تدرب ما يقرب من 14 ألف مكلفة، خلال الفترة الماضية، بخلاف تدريب المجندين "الشرطة والقوات المسلحة"، وتدريب 40 ألف مجند في الفترة الماضية.