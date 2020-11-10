أعلى شراء في بنك عودة.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-11-2020

تباين سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، إذ استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنك عودة.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، نحو 4.02 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.