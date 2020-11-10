الهجرة: مؤتمر الكيانات ذوّب الخلافات بين المصريين في الخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنّ مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج، كان من المقرر أن يعقد في أغسطس الماضي، لكنه لم يعقد بسبب جائحة كورونا، موضحة أنّ المؤتمر فرصة لمعرفة آراء المصريين بالخارج وتوحيد أرائهم، ويمكن عقد مؤتمر الكيانات المصرية، بعد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".

وأضافت مكرم، لـ"الوطن"، أنّ مؤتمر الكيانات المصرية الأول ذوب الكثير من الخلافات بين المصريين بالخارج، وجرى عقد لقاءات مؤخرا مع بعض الكيانات المصرية بالخارج، وجرى الحديث عن الكثير من القضايا، وأهمها مشاركة المصريين بالخارج، في انتخابات مجلس النواب وتشجيعهم لرفع نسبة المشاركة، والمبادرات التي انطلقت مبكرا.

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنّ المؤتمر ناقش عدة محاور، في ‏طليعتها قضايا الاستثمار والهوية الوطنية، والتي تم وضعها بناءً على الطلبات والشكاوى ‏والاستفسارات ‏التي وردت إلى وزارة الهجرة، من خلال تواصلها مع المصريين بالخارج، إذ تضمنت ‏المحاور مناقشة ‏الشق القانوني والشق الاجتماعي والشق الاقتصادي والشق السياحي والشق الثقافي، ‏والتي يندرج ‏تحتها العديد من النقاط التي يرغب المصريون بالخارج في إيضاحها لهم بجلسة الخدمات الحكومية، ويليها ‏جلسات متعلقة بالاستثمار ‏والإسكان وغيرها مما يخص المصريين بالخارج.

ونظمت وزارة الهجرة زيارتين للمصريين في الخارج، أحدهما إلى قناة السويس، ليطلعوا كيف التف المصريون على قلب رجل واحد لتوفير التمويل اللازم للمشروع في ملحمة مصرية تضرب أروع المثل على قدرة المصريين على التحدي والإنجاز، وعبقرية الموقع الفريد للقناة وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، حتى أصبح جاذبًا لأهم الاستثمارات العالمية الكبرى، ودافعًا لأن تتصدر مصر خريطة الاستثمار العالمي، والأخرى إلى مدينة الجلالة السياحية بمنطقة العين السخنة، التي تسعى لأن تصبح مدينة عالمية على أرض مصرية لما تتمتع به من موقع جغرافي ممتاز.