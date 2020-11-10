أحمد خالد توفيق يتصدر "التريند" .. أبرز 9 مقولات متداولة له

تصدر الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق "تريند" موقع تويتر، بعد عرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" المأخوذ عن السلسلة التى أصدرها الراحل، والمعروض حاليا على منصة نتفليكس الرقمية.

وأشاد المغردون، بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور المسلسل، وأخرى مختلفة لأحمد خالد توفيق، وكذلك مقولاته، والتي كان منها:

1- "أعتقد أن شقاء الإنسان ينبع من مجالسته لمن لا يفهمه، بل ويسيء فهمه باستمرار!، إن شقاء الإنسان لا ينبع من كونه لا يجد صحبة، بل من كونه لا يجد الصحبة المناسبة! ولذا، فإن وجود شخص تستطيع أن تخبره بما يجول في داخلك بدون أن يسيء فهمك، هي أعظم نعمة ممكن أن تحصل عليها".

2- "كأنه كُتب علينا العيش هكذا، مُعلقين في مُنتصف الأشياء كلها، لا نُحب ما يحدث ولا يحدث ما نُحب"

3- "نحن نلمع بشكل استثنائي حول من نحب، وننطفئ لو كنا حول الشخص الخاطئ، أنت لست شخص واحد، أنت دائما نتيجة تفاعل ما".

4- "بدلا من التطفل على خصوصيات الآخرين، حاول أن تتطفل على المناطق المظلمة في عقلك، تلك البقع التي لم تحظ بنعمة الفهم حتى الآن".

5- "لن أعتذر عن القسوة التي أنا عليها الآن، لا أحد اعتذر لي عندما كانوا السبب في ذلك الخراب بداخلي".

6- "لست من أولئك الحمقى الذين يمتنعون عن الأكل حين تسوء الأمور، لا ذنب لمعدتي البريئة بما يدور في العالم الخارجي".

7- "أحيانا تدهشني هشاشتي، كيف لكلمة أن تجعلني حزين، وأخرى تخلق لي أجنحة؟".

8- "كطفل هرول إلي أمه باكيا لتحتضنه، فتلقي صفعة ليكف عن البكاء.. هكذا الخذلان"

9- "حاول أن تحب حزنك، لعله يرحل كما رحل كل شيء أحببته".

ومسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين، ورزان جمّال، وآية سماحة، ورؤية وإشراف إبداعي عمرو سلامة، وإخراج الأخير وماجد الأنصاري، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، وكتابة عمرو سلامة أيضا، وفريق مكون محمود عزت ودينا ماهر وعمر خالد.