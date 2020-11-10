أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا صباح اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر الحالي، بعد الانخفاض الكبير في أسعار المعدن الأصفر بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إذ انخفض سعر جرام الذهب بقيمة تتراوح من 38 إلى 30 جنيهًا، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب بمحلات الصاغة على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 928 و933 جنيهًا.

الذهب عيار 21

اختلف سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 812 و816 جنيهًا.

الذهب عيار 18

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 696 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب بين 6496 إلى 6528 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 32 دولارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أكبر خسائر يومية في 7 سنوات.

ومع إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أنّ لقاحهما المشترك لفيروس كورونا أظهر فاعلية تتجاوز 90%، هوى المعدن الأصفر بأكثر من 97 دولارًا في جلسة أمس. في حين عزّز التفاؤل بشأن اللقاح من الرغبة في المخاطرة، استمرت الشكوك التي تلوح في الأفق بشأن تأثير ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن جانبه، قال روبرت كابلان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، إنّ عودة ظهور كورونا يشكل مخاطر على الاقتصاد، في حين أكدت لوريتا ميستر، رئيسة الفيدرالي في كليفلاند، أنّ برامج الإقراض الطارئة للبنك المركزي لا تزال مطلوبة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.8% أو ما يعادل 32.60 دولار، ليصل مستوى 1886.60 دولار للأوقية.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.2% إلى 1885.89 دولار للأوقية.

وخلال ذات التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.69.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

ويتوقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلا أو آجلا، فأسعار اليوم مهما ارتفعت فإنّ مراكز شراء جيدة مقارنة بأسعار الفترة المقبلة، إذ ارتفعت قيمة الأونصة العالمية نهاية الأسبوع فوق 1950 دولارًا، وظهر إقبال على شراء الذهب الاستثماري مثل الكيلوات والسبائك عيار 24 والجنيهات عيار 21.

وأضاف حامد، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولار، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

وتوقع أن يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي، ما يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز أي مزيدًا من ضعف الدولار واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار.